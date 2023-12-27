Сербская оппозиция анонсировала начало палаточного «майдана»

В среду, 27 декабря, в Белграде снова проходит студенческая акция протеста против результатов парламентских выборов. Фото и видео с демонстрации — в материале RTVI.
Очевидец сообщил RTVI, что на этот раз оппозиция придумала новый ход. Вместо перекрытия улиц студенты будут заниматься 24-часовой блокадой адресов электронной почты и телефонов государственных учреждений, которые связаны с выборами.
Участникам акции раздавали листочки, на которых указаны номера, куда нужно звонить с требованиями открыть доступ к избирательным спискам. Дополнительная задача акции — сделать линии недоступными для других обращений. На главной пешеходной улице князя Михайлова также раздают листовки с анонсами акции и агитационные материалы.
Также лидеры протестов попросили приносить палатки, спальные мешки и одеяла. Разбивать палаточный городок планируется 29 декабря.
17 декабря в Сербии состоялись досрочные парламентские выборы. Согласно официальным итогам голосования, правящая коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» победила, набрав 46,67% голосов. Оппозиционная проевропейская коалиция «Сербия против насилия» оказалась на втором месте, получив 23,63% голосов. После выборов в Сербии вспыхнули протесты, которые вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Демонстранты штурмовали административные здания, силовики применяли слезоточивый газ.
Подробнее о событиях в Сербии читайте в материале RTVI.