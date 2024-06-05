Лидер рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев бросил пить после прихода Владимира Путина к власти. Об этом музыкант рассказал в программе RTVI «Легенда».

«В 2004 году я бросил пить, я в 2000-м начал [бросать]. Он приехал, я помню, в Хасавюрт, и там его встречают командующие всякие (война была, по-моему, Вторая чеченская): «Вот давайте за нас!» Он говорит: «Вот давайте сначала победим, — и поставил рюмку, — а потом и выпьем». И вот я тут думаю: ничего себе, значит, такая у нас политика теперь, надо бросать», — сказал Мазаев.

Музыкант рассказал, что «попробовал алкоголь в очень раннем возрасте».

«Наверное, я был бы более успешным, меньше было бы неприятностей в жизни, если бы я не пил. Потому что все неприятности, которые происходили со мной — а я подозреваю, и с большинством таких, как я, людей, — они происходили именно по алкогольному отравлению, опьянению. Когда вы начинаете упиваться алкоголем, у вас рассудок вообще уходит на задний план», — заявил Мазаев.

Ранее актер Алексей Нилов, известный по роли милиционера Андрея Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал RTVI, как перестал употреблять алкоголь в больших количествах.

«Надо включать голову. Существует определенный возраст, определенное физическое состояние. Если ты можешь позволить себе выпить литр и работать так, что никто не замечает этого, кроме тех кто тебя очень хорошо знает — ради Бога. Если это становится заметно, если это неприятно еще кому-то, если ты что-то срываешь — ну, делай выводы, значит, не надо этого делать. В какой-то момент я понял, что я уже не держу такой удар», — сказал Нилов.