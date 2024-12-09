Блокировка фильма «Руки вверх!» является незаконной, этот вопрос сейчас решается через юристов, заявил RTVI основатель одноименной группы Сергей Жуков. Так он прокомментировал требование Роскомнадзора к онлайн-кинотеатрам, включая «Кинопоиск» и Start, удалить посвященную коллективу ленту из своих каталогов.

«Мы в курсе ситуации. К сожалению, за этим стоит тот самый человек, который уже много-много лет мошенническими путями пытается оспаривать права на песни “Руки вверх”». На него сейчас заведено уголовное дело, об этом можно почитать. Поэтому не нужно обращать внимание на мошенников, которые пытаются обманным путем что-то себе получить», — сказал Жуков.

Основатель «Руки вверх!» отметил, что они сейчас работают над решением этой проблемы в правовом поле, добавив, что надеется на скорое урегулирование ситуации.

«Абсолютно уверен, что скоро все встанет на свои места», — добавил музыкант.

На вопрос, можно ли сказать, что блокировка фильма в этом случае является незаконной, Жуков ответил: «Да, конечно»

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных видеосервисах сообщили, что Роскомнадзор стал требовать от онлайн-кинотеатров удалить фильм «Руки вверх!». Причиной стало решение Мосгорсуда от 3-5 декабря по иску ООО «Компания Топ7» о наложении предварительных обеспечительных мер на фонограммы песен группы «Руки вверх!», которые используются в картине.

Газета уточняет, что требование РКН получили «Кинопоиск» и Start, оба заявили, что исполнят его. При этом в Start уточнили, что, согласно тем документам от правообладателей фильма, которые у них есть, они считают претензии истца некорректными».

Лента «Руки вверх!», посвященная истории популярной группы, вышел в прокат 10 октября и собрал почти 1 млрд рублей при бюджете в 390 млн рублей (из них 200 млн на безвозвратной основе выделил Фонд кино). В конце ноября картину начали показывать на онлайн-платформах.

Одним из создателей фильма является компания Yellow, Black and White. Ее гендиректор Денис Жалинский заявил «Ведомостям», что все песни используются в картине законно, а «любая блокировка нашего контента неправомерна».

«Мы подали ответные иски, в том числе возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования исключительных прав Сергея Жукова и блокировки нашего контента», — сказал он.

Газета отмечает, что в ноябре московская полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного использования исключительных прав на фонограммы песен коллектива.

О судах из-за песен «Руки вверх!»

В документе, как пишет издание, отмечается, что «неустановленное лицо» составило «фиктивные документы, якобы подтверждающие, в том числе, наличие прав ООО “Издательство Джем” на фонограммы песен, исполняемых группой “Руки вверх!”». На основании этих документов интернет-платформам «направляются требования о блокировке рекламного ролика фильма “Руки вверх!” и оказывается давление на кинопроизводителей в части блокировки кинопоказа фильма».

Ущерб Жукову истцы оценили в 13,4 млн рублей. После этого, как сообщила гендиректор юридической компании IPCodex Наталья Полианчик (представляет интересы Жукова), онлайн-платформы начали получать претензии от «Компании Топ7», целью которой было «убрать фильм со всех площадок».

Музыкальное издательство «Джем» несколько лет пытается через суд получить права на песни «Руки вверх!», пишут «Ведомости». Например, в 2022 года Мосгорсуд по требованию истца запретил Google размещать и распространять на платформе YouТube Music песни «Крошка моя», «Чужие губы» и другие композиции «Руки вверх!».

В статье отмечается, что летом 2024 года Жуков подали три иска к «Джему», потребовав признать признать исключительные права на музыку, тексты и фонограммы композиций «Малыш», «Студент», «История любви», «Крошка моя», «Чужие губы» и других.