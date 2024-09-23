Жена основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова Ольга подала заявление о расторжении брака с музыкантом. Об этом сообщается в карточке на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы. Заявление было зарегистрировано 16 сентября.

Для участников процесса на 3 октября назначена беседа. Заседания пройдут в закрытом режиме, так как дело касается личной жизни участников дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебного участка района Хамовники.

Ольга Шнурова (до брака — Абрамова) — дочь екатеринбургского бизнесмена, гендиректора дорожно-строительной компании «ВАД» Валерия Абрамова. Она вышла замуж за Шнурова в октябре 2018 года. Тайная церемония бракосочетания прошла без гостей в Петербурге. В 2021 году у Шнуровых родился сын. В августе 2022 года у пары родился еще один ребенок, но его имя и пол супруги решили оставить в тайне.

Бракоразводный процесс с 33-летней Ольгой Шнуровой станет четвертым для основателя «Ленинграда». До этого музыкант трижды состоял в браке.

Первой женой Шнурова была Мария Исмагилова, с которой он познакомился еще в студенческие годы, когда учился в духовной академии. В 1993 году у пары родилась дочь Серафима. Спустя три года супруги расстались, а музыкант начал развивать группу «Ленинград».

В 1999 году Шнуров женился на экс-директоре группы «Пеп-Си» Светлане Костицыной, которая занималась организацией туров «Ленинграда». В браке Костицына родила сына, которого назвали в честь поэта Аполлона Григорьева. В 2002 году супруги расстались.

После того, как Шнуров и Костицына расстались, СМИ писали об отношениях музыканта с актрисой Оксаной Акиньшиной. Их роман продлился около пяти лет, но к браку не привел.

В 2010 году Шнуров женился на Елене Мозговой, более известной как Матильда Шнурова. Они прожили в браке восемь лет.