Режиссер «Горько» и «Звоните ДиКаприо» Жора Крыжовников снял новый сериал под названием «Слово пацана. Кровь на асфальте». На данный момент вышло лишь четыре эпизода, но проект уже вызвал скандал: его требуют запретить после того, как подростки в Татарстане стали воспроизводить «забивы» — уличные драки, изображенные в сериале. О чем рассказывается в «Слове пацана» и что происходит, — в материале RTVI.

О чем сериал

Сериал «Слово пацана» основан на реальных событиях. Он снят по одноименной книге Роберта Гареева, в которой рассказывается о «казанском феномене»: в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, ведших борьбу за «господство» над районами. Гараев сам был участником этих событий и консультировал создателей сериала.

Главные герои сериала — 14-летние школьники Андрей (Леон Кемстач) по кличке «Пальто» и Марат (Рузиль Минекаев), брат авторитета одной из казанских группировок. Домашний мальчик Андрей любит маму и младшую сестру, хорошо учится, ходит в музыкальную школу. Его назначают «шефствовать» над одноклассником, которого нужно подтянуть. Так он начинает дружить с Маратом.

Андрей вступает в группировку «Универсамовских», где его учат «пацанским законам». Тем временем с войны в Афганистане возвращается Вова Адидас (Иван Янковский), брат Марата, которому не нравится политика нового лидера банды Кащея (Никита Кологривый). Внутри группировки происходит раскол. Ситуация становится все более мрачной: банды «делят асфальт», расширяют свои сферы влияния, назревает война.

Что за «забивы»?

Сериал имеет маркировку «18+», в нем много жестоких сцен «разборок»: режиссер делает акцент на ультранасилии и показывает, что участие в группировке — это не детская забава, а выбор, несущий страдания и смерть. В частности, в фильме есть несколько сцен, где «Универсамовские» мстят другим группировкам за смерть одного из участников, — банды встречаются за гаражами и во дворах, дерутся, закидывают друг друга льдинами и камнями.

В соцсетях стали появляться видео, на которых подростки в Татарстане воспроизводят сцены этих драк. Ролики сопровождаются музыкой из сериала — песнями «Пыяла» группы АИГЕЛ и «Мой новый герой» группы «Мираж». А в телеграм-каналах начали возникать каналы с названиями ОПГ из «Слова пацана».

Родителей участников «забивов» вызвали в полицию. Автор книги «Слово пацана» призвал детей не смотреть сериал.

Раскол в соцсетях

В тиктоке и инстаграме* появляются и другие видео, связанные с сериалом, а также фанфики. Как пишет «Страна», эдиты с кадрами из «Слова пацана» публикуют не только российские фанаты, но и украинские: под трек «Пыяла» они рассказывают об ОПГ, которые были в 80-е и 90-е годы на территории страны. В комментариях к этим роликам пишут, что сейчас не время смотреть российский сериал.

Кто требует запретить

Омбудсмен Татарстана Ирина Волынец отправила письмо в Роскомнадзор с требованием проверить сериал и запретить его трансляцию. В письме говорится, что «фильм стал романтизацией бандитизма» и что он «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи». Несмотря на маркировку «18+», доступ к просмотру есть у детей и подростков, считает омбудсмен.

По мнению Волынец, сериал противоречит указу президента России об укреплении «традиционных ценностей», его «идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества идей и ценностей». Под «деструктивной идеологией» Волынец подразумевает «культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения отечеству».

Военкор Юрий Котенок высказался в защиту «Слова пацана», отметив, что сериал предостерегает от повторения опасной истории. «Сериал этот — по сути наглядное пособие на тему „что такое хорошо, и что такое плохо“. Нет там никакой романтизации бандитизма, есть грязь, нищета, безысходность, насилие и путь, который не заканчивается ничем хорошим», — написал он.

* деятельность Meta по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена