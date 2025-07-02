Молодежная организация ЛДПР 2 июля представила сервис для знакомств — телеграм-бот под названием «Обоюдно». Представители партии рассказали корреспонденту RTVI, какие задачи преследовали, создавая приложение.

Создатели приложения утверждают, что его алгоритм рекомендаций позволит искать пару не только по геоданным, но также по общим ценностям и увлечениям. Разработчики обещают, что система проверки анкет обезопасит пользователей от мошенников и фейков. Проверять профили и фотографии пользователей будет искусственный интеллект.

Представители ЛДПР сообщили RTVI, что затраты на разработку были символическими, а задачи монетизировать проект и заработать на нем не ставились.

«Он носит исключительно гуманитарный и социальный характер. Мы хотим, чтобы молодые люди по-настоящему смогли найти вторую половинку без дополнительных рисков», — заявили в пресс-службе партии.

В «Обоюдно» ждут всех, а не только членов и сторонников ЛДПР. Главный принцип платформы, по словам создателей, «взаимно и честно».

«Конечно, играет роль и то, что это слово и соответствующий жест сейчас „в тренде“ среди молодёжи. Оно на слуху, а значит, привлечёт внимание и позволит большему количеству юношей и девушек найти свою любовь», — добавили представители ЛДПР.

Наиболее известный в мире дейтинговый сервис Tinder перестал работать в России два года назад, в июне 2023 года. С его уходом значительно выросла аудитория у российских сервисов — «Мамба», «VK Знакомства», «Теамо». Также в 2023 году появилась и быстро раскрутилась новая дейтинговая платформа — Twinby («Твинби»). Создатели Twinby совместно с издательством «Бомбора» в июле 2025 года выпустили даже бесплатный гайд по знакомствам в дейтинг-сервисах под названием «Свайп. Мэтч. Дейт. Советы по онлайн-знакомствам, которые работают». Автором пособия стала писатель и журналист Кристина Гундлах.