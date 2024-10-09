Советский лидер Михаил Горбачев хотел построить новый, справедливый мир. Такое мнение режиссер и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«У нас сегодня Горбачева называют предателем за то, что на самом деле он сделал одну из величайших вещей вообще в мировой истории. Он первый, кто предложил построить новый мир», — заявил Шахназаров.

Сегодня люди могут упрекать Горбачева за то, что он «разоружился», считает режиссер.

«Но, с другой-то стороны, что же плохого-то в этом? И, кстати, я должен сказать, в то время вообще общее настроение в советском народе было такое. Мы не хотели воевать. Мы хотели, наконец, прекратить эту бесконечную холодную войну, в которой мы выросли тогда», — вспоминает Шахназаров.

Его отец Георгий Шахназаров в перестройку был советником Горбачева. По словам режиссера, СССР в то время совершил «невероятного великодушия и человечности жест», когда «полностью распустил свой Варшавский пакт», однако в ответ получил расширение НАТО.

«Россия протянула руку и надеялась, что то же самое будет с той стороны. Вот этого не последовало. Но, строго говоря, это не отменяет правильность решений в то время Советского Союза», — рассуждает Шахназаров.

По его мнению, Горбачев и его окружение пытались «прекратить столетние войны с Западом», найти компромисс и построить новый справедливый мир.