Причиной гибели спортивного комментатора Александра Гришина стало то, что он переходил железнодорожные пути в неположенном месте, где его сбил электропоезд. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Вдова комментатора Анастасия высказала мнение, что трагедия случилась из-за сильных дождей, накрывших Московский регион. Что известно об обстоятельствах гибели Гришина — в материале RTVI.

Версия правоохранителей

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре уточнили, что погибший получил смертельные травмы в ночь на 5 августа на первом пути станции Битца. Его сбила электричка Волоколамск — Серпухов.

В сообщении прокуратуры указывается, что мужчина переходил пути в неположенном месте. По данным источника ТАСС, в этот момент Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Битца, расположенная в одноименном поселке южного Подмосковья, — станция Курского направления Московской железной дороги, а также второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2).

В связи с произошедшим Московско-Курская транспортная прокуратура организовала проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в пресс-релизе. Кроме того, проверку по факту смертельного травмирования проводит Западное межрегиональное управление на транспорте СК.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что смерть не была криминальной.

Версия жены

Жена Гришина Анастасия рассказала ТАСС и «МК», что Александр погиб, возвращаясь с работы домой около часа ночи в сильный дождь. Она предположила, что инцидент произошел из-за плохой погоды — ее муж мог обходить лужу и оказаться слишком близко к краю платформы.

По данным «МК», машинист электрички сообщил о применении экстренного торможения в 1:04 ночи. После этого он передал, что это не помогло избежать наезда на человека. Издание пишет, что Гришина зацепило головным вагоном и протащило по путям несколько метров, через четыре минуты он умер от полученных травм. Тело отбросило под платформу, откуда его извлекли только около пяти утра.

Как утверждает машинист, он увидел мужчину лишь в последний момент.

«Был жуткий ливень, видимость плохая, и пешеход, вероятно, просто не заметил состав. Электричка зацепила его и протащила несколько метров. Шансов выжить у журналиста не было», — сообщается в телеграм-канале издания.

Похороны Гришина состоятся в четверг, 7 августа. Время и место траурной церемонии не разглашаются по просьбе семьи.

«Худший день в нашей жизни»

Анастасия Гришина написала на странице мужа в Instagram*, что он погиб в результате несчастного случая, который поделил жизнь на «счастье» и «выживать».

«Саши не стало… я (его супруга Анастасия) не знаю, что писать. Его нет, и это самая большая боль в нашей жизни и худший день…. Саша погиб в результате несчастного случая, который просто поделил нашу жизнь на “счастье” и “выживать с болью и благодарностью Саше за нашу с ним жизнь, за и ради нашего ребенка”», — говорится в посте.

Она призвала СМИ не беспокоить семью из уважения к памяти Александра. «Это лучший человек, который был и будет в моей жизни», — заключила Анастасия.

Первый канал, где Гришин был постоянным комментатором с 2018 года, выразил соболезнования его семье и родным, отметив, что его голос «знала вся страна».

«Его жизнь оборвалась несправедливо внезапно, в результате несчастного случая. Совсем недавно ему исполнилось всего 47 лет. <…> Первый канал, друзья и коллеги Александра Гришина безмерно скорбят по этой утрате», — сказано в опубликованном некрологе.

В пресс-службе телеканала отметили, что спорт был для Александра «не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизнь». Много лет Гришин вел трансляции с соревнований в паре с заслуженным тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой, их дуэт стал визитной карточкой Первого канала.

Тарасова в разговоре с «Лентой.ру» призналась, что ей непросто принять гибель коллеги, и выразила сомнение, что кто-то сможет его заменить.

«Саша был очень профессиональный человек. Он много знал о фигурном катании, интересовался этим. Знал практически все в деталях. С ним было очень интересно работать. Он много дружил с тренерами, со спортсменами, очень много работал. И я горжусь, что работала с ним. Главное в нем — это профессиональное знание, которого нет у многих», — сказала она.

«Семья осиротела»

Телекомментатор Андрей Голованов заявил NEWS.ru, что не может смириться с гибелью коллеги, с которым знаком больше 20 лет. Он отозвался о Гришине как об «очень добром, искреннем, обаятельном человеке с замечательной улыбкой», а также отметил его начитанность, образованность и чувство юмора.

В Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России отметили, что комментарии Гришина «всегда отличались глубиной и тактичностью». Гендиректор ФФККР заявил «Матч ТВ», что федерация окажет помощь семье комментатора.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила РИА Новости, что потрясена известием о гибели Гришина. «Боже мой. Приношу соболезнования родным и близким. Он был прекрасным комментатором, мы его все очень любили», — сказала она.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в посте в Instagram* назвала Гришина «золотым голосом фигурного катания». Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил о «большой трагедии», добавив, что «невозможно представить себе эфиров без него».

Соболезнования жене и маленькому сыну Гришина передала олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская. По ее словам, комментатор был неотъемлемой частью фигурного катания, а теперь «семья осиротела».

«Редко я видела у молодого поколения такие профессиональные знания и любовь к тому, что они делают. Он очень любил фигурное катание, знал его досконально, интересовался и был надежным человеком и очень ответственным», — сказала она MSK1.RU.

Александру Гришину было 47 лет. На протяжении многих лет он комментировал фигурное катание, работал на пяти Олимпиадах, а также чемпионатах мира и Европы. Спортивные СМИ называют его «голосом» отечественного фигурного катания. С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», с 2004 по 2015 год — на канале «Спорт» (позднее — «Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ», с 2018-го — на Первом канале.

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