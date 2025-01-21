Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего школьника Иванова (фамилия изменена) по статье о несообщении в органы власти о готовящемся теракте. Речь идет о поджоге офиса «Единой России» в Долгопрудном в феврале 2024 года. Тогда сам поджог был квалифицирован сначала как хулиганство, а затем как теракт, и за его совершение был задержан другой школьник того же возраста Петров (фамилия изменена).

Как стало известно RTVI, по данным следствия, незадолго до поджога офиса «ЕР», Петров в мессенджере Telegram сообщил Иванову, что планирует это сделать. Иванов же, зная, что его знакомый задумал совершить преступление, не уведомил об этом правоохранительные органы. Таким образом, 21 января в отношении Иванова возбуждено уголовное дело по ст.205.6 УК РФ.

Кроме того, Иванов, на момент возбуждения дела о несообщении о теракте, проходит обвиняемым по статье об уничтожении имущества ст.167 УК РФ. Сейчас школьник находится под подпиской о невыезде.

Поджог офиса «Единой России» в Долгопрудном произошел ночью 16 февраля 2024 года. Вскоре в сети появилось видео, снятое поджигателем. На нем неизвестный берет бутылку с зажигательной смесью и швыряет ее на козырек здания. Заявление в полицию написал секретарь отделения партии. Заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России» Денис Перепелицын тогда заявил, что в партии расценивают попытку поджога офиса как теракт.

Телеграм-канал Baza писал, что школьника, подозреваемого в поджоге, задержали сотрудники Центра «Э». 15-летний подросток оказался учеником девятого класса из города Химки.