Первый отборочный этап в детский лагерь «Ахмат» планируется провести уже на майских праздниках на территории ЛНР, выяснил RTVI. Идея создания Академии дружбы народов «Ахмат» — летнего детского лагеря под патронажем чеченского одноименного батальона — была анонсирована несколько дней назад и сразу вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

По заверениям члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Кузнецова, дети, прошедшие весной «усиленную, серьезную и приближенную к армейской» подготовку в будущем станут помощниками вожатых в лагере. Вожатыми же, по задумке организаторов, будут работать военнослужащие большого «Ахмата» и «другие достойные люди». Отбор в лагерь будет проходить на равных основаниях для всех желающих: мальчиков и девочек.

Сама идея «Ахмата» для детей пришла в голову среднему сыну Кузнецова Степану во время многочисленных гуманитарных поездок по стране. В разговоре с RTVI он рассказал, что давно уговаривал отца создать такую организацию и будет рад присоединиться к «Ахмату», чтобы научиться военному делу. Среди друзей Степана оказалось много желающих провести лето подобным образом.

«Я даже удивился, что их так много. Это подтверждает высокий авторитет «Ахмата», который является примером для подражания среди молодежи, особенно в военном плане. Я даже шутил, что вербую детей», — пояснил Степан.

Тем не менее, попечители Академии дружбы народов «Ахмат» надеются не только на знакомых Степана. Ближе к лету будет объявлен всероссийский конкурс, а отправить заявку на участие сможет любой желающий. При этом для детей военнослужащих спецназа «Ахмат» будет предусмотрена отдельная квота. Сам лагерь будет территориально расположен в Чеченской республике, а занятия будут проходить в разных локациях: в детских комплексах, в Академии спецназа «Ахмат», на берегу высокогорного озера Кезеной-Ам.

«Мы разработали целую программу. Дети смогут участвовать в тактических военных играх а-ля пионерская зарница, ходить в походы, встречаться с героями современности и с историками, учеными, общаться с ветеранами СВО и военкорами, смотреть кино. Дети смогут получить важный опыт не только из взаимодействия друг с другом, но из общения с взрослыми людьми», — поделился планами депутат Кузнецов.

Сейчас проект находится на стадии сбора документов на получение гранта.

Возмущение по поводу появления Академии дружбы народов «Ахмат» Кузнецов и другие попечители проекта (среди которых писатель Захар Прилепин, продюсер Юсуп Бахшиев, генерал-майор Апти Алаудинов) связывают с высоким уровнем ксенофобии в обществе, а свою цель видят — в объединении молодежи.