Брюки для школьников в среднем по стране подорожали за год на 16,6%, а в некоторых регионах — более, чем в полтора раза, подсчитал RTVI на основе данных Росстата за июль 2024 года.

Самый большой рост цен показали брюки для школьников из полушерстяных тканей. В среднем по России они подорожали на 16,6%, а в семи регионах — Кемеровской, Новосибирской, Тюменской областях, Хабаровском крае, ХМАО, Курганской и Тверской областях — цены выросли на 50-66%.

Другие предметы одежды из «набора первоклассника» в среднем по стране подорожали существенно меньше — на 4-10%. Всего, чтобы собрать ребенка в школу, россиянам придется в среднем потратить 25 517 руб. для мальчика и 30 218 руб. для девочки. С 2023 года цены на наборы для мальчиков и девочек выросли на 9,01% и 6,8% соответственно.

В Российском союзе предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) рассказали RTVI, что причина подорожания брюк для школьников может заключаться в удорожании сырья, росте тарифов на электроэнергию и грузоперевозки, а также в необходимости поднимать зарплаты работникам предприятий. Юбки для девочек из тех же материалов могли меньше вырасти в цене в из-за того, что пошив юбок проще с технологической точки зрения, а ткани на изделие нужно меньше.

При этом в регионах проблемы производств могут отличаться. Одно из крупнейших швейных предприятий, по данным Союза, находится в Донецкой области.

Но есть и общие проблемы, считают в Союзе. Например, в 2024 году резко сократился объем субсидий производителям тканей для школьной формы — с 400 млн до 100 млн на всех. “Производители не могут продавать швейным фабрикам по сниженной цене столько же, сколько продавали раньше”, — заявили в Союзлегпроме.

Как мы считали

До 2022 года включительно Росстат самостоятельно считал и публиковал стоимость “набора первоклассника”. В методику расчета традиционно включали минимальное количество одежды и канцтоваров, которые понадобятся школьнику. В набор всегда входили рюкзак или ранец, по пять шариковых авторучек и чернографитных карандашей, набор фломастеров на 12 цветов, альбом для рисования, пять учебных пособий, дидактических материалов или рабочих тетрадей и четыре школьных тетради.

В состав школьной формы для мальчиков Росстат включал 17 вещей (всего 9 наименований): две пары брюк, три сорочки, джемпер, одни летние туфли и одна пара ботинок или полуботинок, спортивный костюм, кроссовки, пять пар носков и две футболки. У девочек комплект школьной формы на пять вещей больше (всего 11 наименований): два платья или сарафана, две юбки, три блузки, джемпер, одни летние туфли и одна пара ботинок или полуботинок, три пары колготок, спортивный костюм, кроссовки, две футболки и пять пар носков.