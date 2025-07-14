В Вашингтоне существует «украинское лобби», которое выступает за помощь Киеву, но его влияние ограничено. Такое мнение американист Малек Дудаков высказал в программе «Что это было» на RTVI.

«Безусловно, в Вашингтоне украинское лобби работает», — заявил политолог.

По его словам, к этому лобби относятся посол Украины Оксана Маркарова, которая «постоянно финансировала “Украинский дом” и завлекала туда самых разных законодателей», неоднократно посещавшие Украину американские конгрессмены и «даже некоторые аппаратчики самой администрации Трампа», включая спецпосланника Кита Келлога.

«Эти ребята есть. Другое дело, что все-таки, на мой взгляд, их влияние сейчас скорее ограничено. Если мы посмотрим на эти баталии вокруг поставок вооружения — здесь же, по сути, схлестнулись три лагеря», — сказал Дудаков.

Первый лагерь, по его словам, — это собственно украинское лобби, второй — израильское лобби, с которым тесно связан глава Пентагона Пит Хегсет, настаивающий на приоритетности ближневосточного направления для Вашингтона, в том числе с точки зрения поставок оружия.

«И есть третий лагерь. Это те, кто полагает, что основная миссия США сейчас — это глобальная конкуренция с Китаем. В частности, к этому лагерю относится нынешний главный политический стратег Пентагона, назначенец Трампа, господин Элбридж Колби. Он довольно молодой аппаратчик. У него дедушка, кстати говоря, был директором ЦРУ в 1970-х годах, в эпоху каденции Джеральда Форда», — рассказал Дудаков.

Колби является главным лоббистом идеи о том, что Штатам нужно прекратить поставки Украине и «переключаться на работу в Азии для сдерживания Китая», пояснил собеседник RTVI.

«Вот эти три лагеря тянут на себя одеяло. Поэтому мы и видим такие метания во внешней политике. И на мой взгляд, все-таки азиатское и израильское лобби суммарно посильнее, чем украинское», — считает Дудаков.

Общий вектор политики администрации Трампа сосредоточится на постепенном сокращении объемов финансирования Украины и перекладывании ответственности за Украину на европейцев, спрогнозировал эксперт.