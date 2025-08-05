Спортивный комментатор Первого канала Александр Гришин погиб на 48-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его жена Анастасия.

«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», — рассказала она, не уточнив подробности.

Гришина сбила электричка, сообщила РИА Новости заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Это ужасная новость», — сказала она.

По данным телеграм-канала Shot, Гришин попал под электричку в ночь на 5 августа, когда возвращался домой с работы.

«Его родные начали переживать и искать Гришина после того, как он долго не приезжал домой. Позднее жене комментатора позвонили из полиции и сообщили, что обнаружили тело ее супруга», — пишет канал.

По факту смерти Гришина на железной дороге началась доследственная проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Западный МСУТ СК.

В разговоре с «РБК Спорт» Тарасова назвала гибель Гришина огромной потерей. «Александр был настоящим профессионалом. Он любил свое дело и умел его качественно делать», — сказала она.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что гибель Гришина — это «страшная новость» для него.

«Я в шоке и ужасе. Мы прекрасно были знакомы. Мы с ним вместе работали одно время и даже вместе комментировали. Он профессиональный комментатор, прекрасный человек. Знал материал, сконцентрировался последние годы на фигурном катании — очень уважаемый был в профессии, поэтому, страшная новость и большая потеря для цеха, для спорта. Соболезную всем, и для меня это тоже личная трагедия <…> Мы с ним, несмотря на то, что давно довольно не работали вместе, одно время (еще на «России-2») комментировали. В том числе он иногда и биатлон комментировал, и на прыжках в воду мы с ним вместе работали — он всегда был готов плечо подставить по-товарищески. Когда ты работаешь с Гришиным, ты знаешь — все будет нормально», — сказал он в разговоре с «Газетой.Ru»

Чем известен Александр Гришин

Как комментатор Гришин специализировался на фигурном катании и автомобильном спорте. Также он работал на соревнованиях по футболу, тяжелой атлетике, синхронному плаванию, прыжкам в воду и велоспорту. Прославился как первый в России спортивный комментатор, начавший общаться с болельщиками в режиме онлайн во время телеэфиров.

С восьми лет Гришин ходил на занятия по спортивной гимнастике в спортивную школу ЦСКА, откуда перешел в команду по прыжкам в воду, которая позднее была расформирована. По его собственным словам, «значимых спортивных высот так и не достиг», однако приверженность «красно-синим цветам» осталась.

Гришин окончил Московский государственный машиностроительный университет «МАМИ» по специальности «технология и автоматизация машиностроения». Свою телевизионную карьеру начал в возрасте 24 лет на телеканале «7ТВ», где проработал с 2002 по 2004 год. С 2004 по 2015 год комментировал спортивные мероприятия на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия-2»). С 2015 по 2018 год сотрудничал с «Матч ТВ». В 2018 году стал постоянным комментатором Первого канала.

Гришин работал в качестве комментатора на пяти Олимпиадах, а также соревнованиях за звание чемпионов мира и Европы по футболу и фигурному катанию. На протяжении нескольких лет комментировал в паре с Татьяной Тарасовой.

У Гришина и его жены Анастасии недавно родился сын, отмечает Shot.