Руководство немецкого производителя шоколада Ritter Sport назвало правильным решение компании остаться на российском рынке после начала конфликта на Украине. Об этом в интервью газете Die Zeit рассказал акционер и член консультативного совета Мориц Риттер.

Риттер заявил, что компания не сожалеет о решении остаться в России после начала конфликта на Украине. По его словам, «это было очень трудное решение, но мы приняли бы его снова».

«Это (военный конфликт. Прим. RTVI) сильно повлияло на нас эмоционально, тем более что в отношении нас также были угрозы. И мы чувствовали себя бессильными, потому что в социальных сетях было невозможно объяснить это сложное решение», — сказал он.

Риттер назвал военную операцию на Украине «огромной несправедливостью», однако, отметил он, «речь идет о шоколаде, а в отношении продуктов питания санкций не было и нет».

«Это нормально, что шоколад продается всем», — добавил он.

Акционер подчеркнул, что в случае отказа Ritter Sport от части рынка сбыта, компания не смогла бы исполнить контракты с фермерами.

«Мы чувствуем ответственность за нашу цепочку поставок, но мы не можем нести ответственность за наших клиентов», — заявил он.

Риттер отметил также, что компания передает прибыль от продаж шоколада в России благотворительным организациям.

В конце марта 2022 года Ritter Sport сообщили, что продолжат поставлять продукцию на российский рынок, сократив при этом инвестиции и приостановив рекламу внутри страны. Представители компании отметили, что всю прибыль от бизнеса в России направят организациям, которые оказывают гуманитарную помощь.