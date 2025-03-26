Руководство немецкого производителя шоколада Ritter Sport назвало правильным решение компании остаться на российском рынке после начала конфликта на Украине. Об этом в интервью газете Die Zeit рассказал акционер и член консультативного совета Мориц Риттер.

Риттер заявил, что компания не сожалеет о решении остаться в России после начала конфликта на Украине. По его словам, «это было очень трудное решение, но мы приняли бы его снова».

«Это (военный конфликт. — Прим. RTVI) сильно повлияло на нас эмоционально, тем более что в отношении нас также были угрозы. И мы чувствовали себя бессильными, потому что в социальных сетях было невозможно объяснить это сложное решение», — сказал он.

Риттер назвал военную операцию на Украине «огромной несправедливостью», однако, отметил он, «речь идет о шоколаде, а в отношении продуктов питания санкций не было и нет».

«Это нормально, что шоколад продается всем», — добавил он.

Акционер подчеркнул, что в случае отказа Ritter Sport от части рынка сбыта, компания не смогла бы исполнить контракты с фермерами.

«Мы чувствуем ответственность за нашу цепочку поставок, но мы не можем нести ответственность за наших клиентов», — заявил он.

Риттер отметил также, что компания передает прибыль от продаж шоколада в России благотворительным организациям.

В конце марта 2022 года Ritter Sport сообщили, что продолжат поставлять продукцию на российский рынок, сократив при этом инвестиции и приостановив рекламу внутри страны. Представители компании отметили, что всю прибыль от бизнеса в России направят организациям, которые оказывают гуманитарную помощь.