Шоу Гудкова начали отменять в России из-за «общественного возмущения»

Шоу «Подземелья Чикен Карри “Черное небо вампиров”» с участием Александра Гудкова отменили в Череповце, Тольятти и Мытищах, сообщила команда «Чикен Карри» в официальном телеграм-канале.

«Ребята, у нас отмена показов в Мори Синема (Череповец, Тольятти и Мытищи)! Мы вам попытаемся сегодня сформулировать цензурную причину) Это не очень просто сделать», — написали представители команды (орфография и пунктуация сохранена).

Позднее в канале была опубликована ссылка на текст телеграм-канала «Осторожно, новости», посвященный отмене показа в Череповце. В нем отмечается, что против показа шоу в городском ТЦ «Июнь» выступили z-блогеры, обвинившие Гудкова в том, что он якобы призывал жертвовать деньги вооруженным силам Украины. Как отмечают «Осторожно, новости», подобные обвинения ложно выдвигаются в адрес Гудкова после его выступления в концерте в Латвии, где звучали антивоенные призывы.

Канал также обратил внимание на то, что активист Виталий Бородин, известный своими жалобам на звезд в официальные органы, ранее обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность Гудкова.

Решение об отмене демонстрации шоу Гудкова в Череповце принял принял врио губернатора Георгий Филимонов, пишет Cherinfo.

«Я услышал обращение, решил. Благодарю коллег из мэрии Череповца и профильных органов за чуткость и понимание. Кинопоказа этого не будет», — сообщил он.

Об отмене концерта в Тольятти сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, сообщило издание «Глас народа».