Шоу Гудкова начали отменять в России из-за «общественного возмущения»

Шоу «Подземелья Чикен Карри “Черное небо вампиров”» с участием Александра Гудкова отменили в Череповце, Тольятти и Мытищах, сообщила команда «Чикен Карри» в официальном телеграм-канале.
«Ребята, у нас отмена показов в Мори Синема (Череповец, Тольятти и Мытищи)! Мы вам попытаемся сегодня сформулировать цензурную причину) Это не очень просто сделать», — написали представители команды (орфография и пунктуация сохранена).
Позднее в канале была опубликована ссылка на текст телеграм-канала «Осторожно, новости», посвященный отмене показа в Череповце. В нем отмечается, что против показа шоу в городском ТЦ «Июнь» выступили z-блогеры, обвинившие Гудкова в том, что он якобы призывал жертвовать деньги вооруженным силам Украины. Как отмечают «Осторожно, новости», подобные обвинения ложно выдвигаются в адрес Гудкова после его выступления в концерте в Латвии, где звучали антивоенные призывы.
Канал также обратил внимание на то, что активист Виталий Бородин, известный своими жалобам на звезд в официальные органы, ранее обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность Гудкова.
Решение об отмене демонстрации шоу Гудкова в Череповце принял принял врио губернатора Георгий Филимонов, пишет Cherinfo.
«Я услышал обращение, решил. Благодарю коллег из мэрии Череповца и профильных органов за чуткость и понимание. Кинопоказа этого не будет», — сообщил он.
Об отмене концерта в Тольятти сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, сообщило издание «Глас народа».
«Юморист Александр Гудков, которому в течение 2-х лет было стыдно за Россию, безнаказанно вернулся из-за рубежа и решил заработать денег на своей «непутевой Родине». Гудков планировал провести свои шоу в ряде городов, включая в Тольятти. Получил массу сообщений от подписчиков: как такое возможно? Рад сообщить, что, в связи с массовым общественным возмущением, шоу Гудкова в Тольятти отменили. Надеюсь, и в других регионах будет так же», — заявил он.
Ранее активисты из движения «Сорок сороков» сообщили, что обратились в Минкульт с требованием отменить показ шоу «Подземелья Чикен Карри “Черное небо вампиров”».