Швейцария с 20 августа ужесточит правила предоставления защитного статуса S для украинцев призывного возраста. Как говорится в сообщении на сайте правительства страны, по новым заявлениям его будут выдавать только тем, кто соблюдает действующие на Украине воинские обязанности.

«Требование выполнения воинских обязанностей распространяется, в частности, на граждан Украины призывного возраста, лиц, находящихся в резерве, и лиц, добровольно вступивших в ряды Вооруженных сил», — уточнили власти Швейцарии.

Новые правила распространятся только на обращения, поданные 20 августа и позже, и не затронут тех, кто уже получил статус S.

Одновременно Федеральный совет Швейцарии продлил действие самого статуса S до 4 марта 2028 года. Такое же решение ранее приняли страны ЕС в отношении временной защиты для украинских беженцев.

В Берне отметили, что формально не обязаны следовать решению Совета ЕС, однако считают сближение своей практики с европейской отвечающим интересам страны.

Статус S действует в Швейцарии как особый механизм временной защиты и, по оценке властей, позволяет снизить нагрузку на обычную систему убежища.

Газета Le Temps пишет, что решение вызвало критику со стороны организаций, работающих в сфере убежища. Например, в НКО Asile.ch (помогает беженцам с документами) назвали эту меру контрпродуктивной и предположили, что часть таких заявителей все равно сможет добиваться защиты через обычную процедуру предоставления убежища и получать временное разрешение на пребывание категории F из-за невозможности высылки.

По оценке правозащитников, это приведет к более долгому разбору дел в индивидуальном порядке и дополнительной нагрузке на систему, хотя статус S как раз вводился для упрощенной защиты беженцев.