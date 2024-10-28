Создатели игры Hamster Kombat нашли «гениальнейшее решение», так как пользователя «продали сами себе» ожидание заработка, заявил в интервью RTVI глава Ассоциации дополнительного образования и обучения, основатель и совладелец IT-компании MegaCampus Григорий Аветов.

«Это было с точки зрения предпринимателей гениальнейшее решение. Есть такой термин — «скам», когда ты создал какой-то проект и обманул людей. Так вот тут это не скам, потому что деньги ни у кого не взяли. То есть да, безусловно, ожидания были обмануты, но гениальность решения заключается в том, что эти ожидания были проданы сами себе людьми, которые тапали», — пояснил он.

По словам Аветова, создатели Hamster Combat не обещали своим клиентам, что они разбогатеют.

«Эта информация сама у них была мозгом создана и продана им же, они сами себя в этом убедили. В этом смысле с точки зрения предпринимателей они, конечно, смогли обойти острые углы — они не взяли денег, но они взяли время», — отметил глава Ассоциации дополнительного образования и обучения.

Основатель MegaCampus также высоко оценил проект с точки зрения привлечения внимания и создания технологического решения, которое позволяет собрать большую аудиторию. Вместе с этим Аветов обратил внимание на то, что в его окружении нет людей, которые «тапали хомяка».

«Я бы хотел обратиться к людям и сказать о том, что, конечно, мы можем тратить наше время значительно более эффективно, чем тыкать. Легких и быстрых денег в этом мире не бывает, и если и бывает, то… Да, может быть, бывает, но не надо за ними гнаться. Это не повод потратить нашу жизнь в погоне за легкими деньгами, потому что ты и жизнь потратишь, и денег не получишь», — подчеркнул он.

Аветов рассказал об эксперименте, в рамках которого детям раздали шоколад: одна группа съела его сразу, а вторая — отложила часть на будущее.

«Те, кто были вторые, у них в жизни всё сложилось лучше, потому что они дождались, у них так работает мозг, что они смогли отказаться от быстрого дофамина в пользу длительного результата. Лучше отказываться от быстрого дофамина в пользу длительного результата. Жизнь — это не спринт, жизнь — это марафон», — отметил он.

Говоря о причинах популярности Hamster Combat, Аветов указал на «мощный вирусный эффект, шикарную рекламную кампанию» и правильные каналы коммуникации с целевой аудиторией.

«Такие игры хорошо работают через рекламные каналы всяких бойцовских шоу, потому что бойцовские шоу смотрит аудитория, которая быстрый дофамин любит, и такого рода продукты и проекты в этих шоу очень агрессивно растут. Но, еще раз говоря именно про хомяка — они не брали деньги, и это важно, потому что это уж точно лучше, чем, например, онлайн-казино», — заявил глава Ассоциации дополнительного образования и обучения.

По данным Аветова, ежемесячная аудитория Hamster Kombat превышает аналогичный годовой показатель «за весь год по всей стране на курсах».

«Тапать хомяка может 300 млн человек. 300 млн просто нажимают кнопку <…> У них сигнал в мозгу как работает? Есть сигнал в мозг: «Я буду нажимать кнопку, и я разбогатею!»», — добавил основатель MegaCampus.

По словам Аветова, при игре в Hamster Kombat погибают нейронные связи, а единственным «спортивным» эффектом для игроков может стать развитие указательного пальца.