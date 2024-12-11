Группа вооруженных людей в масках подожгла усыпальницу отца бывшего главы Сирии Башара Асада — Хафеза Асада, 15-го президента республики. Об этом сообщило издание Annahar.

Издание опубликовало видео из горящей гробницы, снятое повстанцами. Сообщается, что в соцсетях размещено большое количество видеороликов и фотографий с места происшествия.

Как сообщила британская газета The Sun, вооруженные мужчины сначала подожгли склеп, а потом вынесли гроб с телом бывшего президента на улицу, где он выгорел дотла. Информацию об осквернении гробницы подтвердил базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Усыпальница Хафеза Асада находится в его родном городе Кардахе в провинции Латакия на северо-западе Сирии. Помимо бывшего правителя республики, в мавзолее были похоронены его жена Аниса и старший сын Басиль, погибший в автомобильной аварии.

По данным Annahar, гробница Хафеза Асада считалась местной достопримечательностью. Хафез Асад занимал должность президента Сирии в течение 29 лет — с 1971 по 2000 годы. После него власть перешла к младшему сыну — Башару Асаду.

Ранее сегодня стало известно о гибели двоюродного брата свергнутого сирийского лидера Сулеймана Асада. Его тело обнаружили в тюрьме в сельской местности в окрестности Латакии. Сам экс-президент с супругой и детьми находится в России, где получил убежище после того, как оставил пост и покинул Сирию.

Сирийские антиправительственные силы во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента. В населенных пунктах, которые они захватывали, систематически уничтожались памятники Хафезу Асаду. В некоторых случаях статуи разрушали сами местные жители. В ночь на 8 декабря боевики вступили в Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

* Организация признана террористической и запрещена в России