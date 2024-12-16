Правительство экс-президента Сирии Башара Асада не решило задачу по налаживанию жизни в стране и к концу 2024 года практически полностью потеряло поддержку среди населения. Такое мнение вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал в программе «Что это было?» на RTVI.

По словам сенатора, начиная с 2020 года террористическая угроза в Сирии была купирована, что, прежде всего, стало заслугой России.

С 2020 по 2024 год Москва ожидала от сирийских властей реальных шагов по налаживанию жизни в стране, сказал Косачев. Речь идет о реформировании политической системы, принятии новой конституции либо изменении действующей, а также решении текущих социально-экономических задач, пояснил он.

«Мы в этом тоже оказывали сирийским властям самое активное содействие. Но это был их хлеб, это была их миссия, это была их задача, и здесь мы могли просто, что называется, обеспечивать внешний контур, давая сирийским властям возможность решать эти задачи. И они их не решили», — заявил Косачев.

В последние четыре-пять лет правительство Асада стремительно утрачивало поддержку населения и к концу 2024 года потеряло ее практически полностью, продолжил вице-спикер Совфеда.

«Но эту ситуацию проиграла не Россия, совершенно точно. Ее проиграли сирийские власти. Они проиграли ее в диалоге или, точнее, в отсутствии диалога с собственным народом, не в последнюю очередь — с собственной армией, которую они по большому счету перестали содержать», — считает Косачев.

Среди населения и в силовых структурах Сирии «зрело недовольство» из-за коррупции и «репрессивных методов удержания контроля над обществом», которые используют местные власти, рассказал сенатор.

«Все это было видно, и в этих условиях, я думаю, многие прогнозировали проблемы для властей Сирии. Конечно, никто не прогнозировал, что это произойдет столь быстро», — отметил Косачев.

По его мнению, Россия и другие стороны недооценили то, что в последние годы лет происходило в Идлибе, где радикалы «накапливали силы», имея «очень серьезное финансовое содержание».

Непредсказуемость событий последних недель стала просчетом «всех без исключения разведывательных служб, которые работали на сохранение территориальной целостности и защиту суверенитета Сирии», полагает собеседник RTVI.

«Я тоже не стану здесь отдельно выделять российские спецслужбы, хотя они, наверное, могли бы здесь бить в набат, так сказать, более отчетливо», — сказал Косачев.

Кризис в Сирии не закончился, «тлеющее пламя гражданской войны» никуда не делось, добавил сенатор. «Сирию ожидают, возможно, еще большие испытания, чем те, через которые она прошла до сих пор», — заключил он.