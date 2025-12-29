Завершены следственные действия в отношении экс-главы Тамбовской области Максима Егорова, сообщили в СКР. По версии следствия, бывший губернатор получил взятки на общую сумму около 84 млн рублей.

В июле Басманный суд Москвы арестовал Егорова по делу о получении взяток от бизнесменов. Также под стражу заключили его водителя Александра Соломатина и посредника — заместителя гендиректора «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергея Аганова.

По данным СКР, в период с 2022 по 2024 год Егоров систематически получал незаконное вознаграждение в особо крупном размере от гендиректора АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова на общую сумму не менее 84 млн рублей.

Взятки за общее покровительство по службе обвиняемый получал как лично, так и через посредников — Соломатина и Аганова, уточнили в Следкоме.

В результате обысков на территории Тамбовской области и Московского региона правоохранители изъяли предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, а также предметы роскоши. Кроме того, у Егорова и его родственников арестовано имущество более чем на 130 млн рублей в целях обеспечения исполнения приговора.

В ФСБ подчеркнули, что бывший тамбовский губернатор регулярно брал взятки от бизнесменов за защиту их бизнеса и помощь в продвижении по карьерной лестнице.

«Незаконно полученные денежные средства Егоров легализовывал посредством приобретения на свои близкие связи дорогостоящих объектов имущества», — отметили в спецслужбе.

По информации «Коммерсанта», в основу уголовного дела легли показания Стефанова, которого в марте текущего года задержали вместе с руководителем областного «Водгазхоза» Русланом Брагарником по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.

По неофициальной информации, силовики нашли у них кокаин. Источники издания в региональной власти характеризовали Стефанова как близкого к Егорову человека — он входил в президиум регионального политического совета «Единой России» и возглавлял штаб общественной поддержки.

После задержания его членство в партии было приостановлено, а в конце апреля суд перевел Стефанова под домашний арест. Собеседники издания в правоохранительных органах объясняли это его активным сотрудничеством со следствием.

Согласно данным следствия, для губернатора был куплен автомобиль стоимостью около 11 млн рублей, оформленный на другое лицо. Также Стефанов оплачивал договор долевого участия в строительстве квартиры в Москве, оформленной на мать Егорова, на сумму 50 млн рублей.

Жена бывшего губернатора строила загородный дом, и Стефанов финансировал стройку, оплатил долги за нее на сумму 2,5 млн рублей, а затем в течение двух лет оплачивал содержание загородного дома по 250—450 тыс. рублей в месяц. Кроме того, топ-менеджер компании «Газпром межрегионгаз Тамбов» оплачивал отдых семьи Егорова в Крыму. Взятки платились за общее покровительство и попустительство по службе, считает следствие.

Максим Егоров в 2016—2018 годах был советником на тот момент губернатора Тюменской области Владимира Якушева, а с декабря 2018 года по октябрь 2021 года занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ РФ и главного государственного жилищного инспектора.

В октябре 2021 года указом президента РФ Егоров был назначен врио главы Тамбовской области, а в сентябре 2022 года на прямых выборах был избран главой региона, набрав 84,95% голосов, баллотируясь от «Единой России». В ноябре 2024 года Егоров неожиданно объявил об отставке, заявив, что уходит на работу на федеральный уровень. Источники его окружения предполагали, что он может перейти в руководство партии с учетом близости к секретарю генсовета Владимиру Якушеву, однако этого не произошло.