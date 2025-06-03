В истории с избиением восьмиклассника в столичной школе из-за внешнего вида, как стало известно RTVI, возбуждено еще одно уголовное дело. Помимо хулиганства в действиях учащихся, причастных к избиению, следствие усмотрело халатность со стороны руководства учебного заведения. Кроме того, полиция пытается привлечь к ответственности организаторов митинга в школе, на который собрались ученики и их родители, возмущенный избиением ребенка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ) руководства школы №2120 в Новой Москве в конце апреля. За два дня до того, как со своей должности был уволен директор учебного заведения Дмитрий Ланщиков, а на его место уже назначена Наталья Файдюк. Этому, по данным RTVI, предшествовала серия допросов, проведенных следователями в школе.

В частности, допрошены были учителя, методисты и персонал учебного заведения. Кроме того, СК истребовал переписку о нарушениях в работе школы. По статье о халатности виновным может грозить наказание от штрафа до исправительных работ сроком на один год.

Дело о халатности было возбуждено спустя несколько дней после возбуждения дела о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ) в отношении двух 15-летних школьников Ильнура и Булата (имена изменены), которые, по версии следствия, днем 21 апреля, находясь в школьном коридоре, избили 14-летнего Алексея (имя изменено). Началось все с того, что Ильнур ударил Алексея линейкой по щеке, на что тот, по версии следствия, выругался нецензурной бранью. Тогда Ильнур снова ударил подростка линейкой, а затем ударил кулаком в челюсть. Когда Алексей упал, Ильнур продолжил его избивать. Проходящий мимо Булат, увидев это, присоединился к Ильнуру и тоже стал бить Алексея по голове.

Избиение продолжалось до тех пор, пока мальчик не потерял сознание. Впоследствии медики диагностировали у него закрытый перелом нижней челюсти, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга.

Телеграм-канал Baza уточнял, что Алексея избили за то, что 15-летним школьникам якобы не понравился его внешний вид: «мол, выглядит как неформал, и это не нравилось обидчикам». Также канал сообщил, что Ильнур и Булат не раз нападали на Алексея, однако руководство школы «не предпринимало реальных действий», чтобы это предотвратить. Как стало известно RTVI, сейчас следствие в том числе проверяет и информацию о неоднократном избиении Алексея.

После избиения мальчика и попадания соответствующего видео в сеть — история получила широкий резонанс, на который отреагировали даже в Госдуме.

«Нужны адекватные выводы и реальные меры воздействия, как на самих «онижедетей», так и на их родителей. Иначе такие случаи будут и дальше трансформироваться в простую «статистическую фиксацию», — написал, например, в своем телеграм-канале депутат Ярослав Нилов.

Он же вместе с другим депутатом Михаилом Делягиным, по данным RTVI, направили обращения в СКР с просьбой разобраться в ситуации и принять меры.

В свою очередь родители Алексея и других учащихся школы №2120 составили петицию с требованием наказать виновных. А на следующий день возле школы прошел массовый митинг, где родители потребовали отправить директора школы Ланщикова в отставку.

Сразу после этого мероприятия полиция доставила в отдел его организаторов — администратора одного из телеграм-каналов Семена Валова, опубликовавшего информацию о митинге, и мать одного из учащихся школы №2120 Диляру Котлярову. В отношении них были составлены протоколы о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (ч.2, ст.20.2 КоАП). Комментируя ситуацию Котлярова сказала: «Я не могла пройти мимо и не поддержать родителей».

Щербинский суд Москвы рассмотрел полицейские протоколы и не увидел в действиях Валова и Котляровой состава правонарушения и отказался привлекать их к ответственности. Однако полиция уже обжаловала эти решения.

Что касается Ильнура и Булата, то после инцидента они были задержаны, а затем суд заключил их под стражу. Вину оба парня не признали. По данным RTVI, оба школьника уже отчислены из учебного заведения, а также поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Их родителей также привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП — неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.