Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства в 1991 году певца Игоря Талькова. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета.

По версии следствия, музыканта убил его концертный директор Валерий Шляфман, который целился в другого человека. Шляфман, который после убийства переехал в Израиль и сменил фамилию, обвиняется в убийстве и покушении на убийство общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).

В октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» в Петербурге, где проходил концерт звезд эстрады, между Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым возник конфликт, говорится в сообщении СК.

«Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В 1992 году Шляфману, который к тому моменту уже был за пределами России, заочно предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. После возобновления расследования в 2021 году следователи на основе собранных доказательств пришли к выводу «о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений», отметила Петренко.

В рамках дела допросили более 150 свидетелей, в том числе эстрадных артистов, сотрудников «Юбилейного» и милиционеров, которые находились на месте убийства.

У одного из экспертов, который проводил экспертизы в 1991-1992 годах, изъяли вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови. СК отметил их «существенное значение» для установления причастности концертного директора Талькова к убийству. После утверждения обвинительного заключения дело будет передано в суд.

Убийство Игоря Талькова

Убийство Игоря Талькова более 30 лет оставалось нераскрытым. По версии следствия, конфликт за кулисами концерта в «Юбилейном» возник «из-за очередности выступлений артистов».

Шляфман вырвал из рук представителя Азизы Игоря Малахова револьвер системы «Наган» и выстрелил в оппонента, но пуля попала в Талькова, считает СК. Шляфман отрицал вину в убийстве музыканта. Малахов умер в 2016 году.

Следствие по делу несколько раз приостанавливалось и возобновлялось. В октябре 2021 года Шляфману ужесточили обвинение, в январе 2022 года суд в Петербурге заочно арестовал его. После этого Следственный комитет направил в Израиль запрос о выдаче Шляфмана.

«По нашей версии, Шляфман желал из личной неприязни убить Малахова; умысла на убийство Талькова у Шляфмана, конечно, не было, но так случилось, что он промахнулся. Следовательно, перед нами так называемое убийство с косвенным умыслом», — рассказывал в интервью «Интерфаксу» руководитель 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу Антон Брейдо.

По словам следователя, у СК «нет ни одного доказательства», которое указывало бы на заказной характер убийства Талькова. Брейдо также отмечал, что в деле было много совпадений, не случись которых Тальков «был бы жив».