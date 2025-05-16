Футболист Криштиану Роналду в третий раз подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes. За прошедший год португальский спортсмен заработал 275 миллионов долларов. Второе место занял баскетболист Стивен Карри (156 млн долларов), третье — британский боксер Тайсон Фьюри (146 млн долларов).

15 мая журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 самых высокооплачиваемых спортсменов. Криштиану Роналду возглавляет этот список уже третий год подряд (и пятый раз за последние 10 лет). В 2025 году доход футболиста составил 275 млн долларов: 225 млн — зарплата и бонусы в саудовском клубе «Аль-Наср», еще 50 млн — рекламные контракты с Nike, Binance, Herbalife и другими брендами.

Помимо футбола, Роналду активно занимается инвестициями: он вкладывает средства в технологическую компанию Whoop, португальского производителя фарфора Vista Alegre и бренд спортивного питания Bioniq. В апреле 2025 года в партнерстве с режиссером Мэттью Воном он основал киностудию UR-MARV. Также футболист запустил YouTube-канал, который за короткое время собрал 75 миллионов подписчиков. Общая аудитория Роналду в социальных сетях приближается к миллиарду человек.

40-летний португалец — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги наций. Он является самым результативным игроком в истории сборных, рекордсменом по количеству матчей в еврокубках, а также лучшим бомбардиром чемпионатов Европы и Лиги чемпионов. С 2022 года Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср».

Совокупный доход 50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2025 году достиг 4,23 миллиарда долларов, что стало новым рекордом. Для сравнения: в 2024 году эта сумма составляла 3,88 миллиарда. За последние восемь лет общий заработок топ-50 спортсменов вырос более чем в два раза.

Андрей Сергеев