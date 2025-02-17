В Московском регионе на неделе 17-23 февраля оттепели не предвидится, сохранится морозная погода с небольшим снегом, при этом ночь на вторник ожидается самой холодной — до -18 градусов по области. Об этом рассказал RTVI замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Установившаяся погода на 2-4 градуса ниже нормы сохраняется практически до конца недели. Самая холодная, наверное, эта ночь была и сегодня еще будет за счет прояснения. В городе во вторник днем будет -5… -8. И чуть потеплее к концу недели, но все равно ночью до -10… -12 местами по области, днем -2… -5», — сообщил он.

Если температура в Москве лишь ненамного ниже нормы, то снега в разы меньше, чем бывает обычно во второй половине февраля — всего два сантиметра при норме больше 30-ти, продолжил Цыганков.

«Предпраздничная неделя хорошая, в меру морозная, дороги сухие. Давление чуть прирастет, поэтому переменная облачность, то есть немножко будет выглядывать солнышко, не так чтобы сильно ярко, но выглядывать будет», — подытожил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал в своем телеграм-канале, что минувшей ночью Москва обновила температурный минимум с начала года — на базовой метеостанции в районе ВДНХ она опустилась до -12,7 градуса. Другие столичные метеостанции фиксировали минимальную температуру в диапазоне от -11,5 градуса на Балчуге до -16,3 градуса в Бутово.

В Подмосковье холоднее всего было в Клину — там морозы окрепли до -17,5 градуса. По словам Леуса, оттепели вернутся в Московский регион на следующей неделе.