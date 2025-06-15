По данным на 14 июня, примерно 2000 россиян остаются в ближневосточном регионе, где произошло обострение конфликта Израиля и Ирана. Они ждут вылета в гостиницах ОАЭ. Эти данные 15 июня в беседе с RTVI актуализировал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

В сообщении на сайте АТОР уточняется, что в эти две тысячи человек не включались те, кто должен отправиться в Россию по плану.

«Это число <…> постоянно меняется: одни туристы улетают, у других подходит к концу отдых, третьи, которые используют ОАЭ как стыковочный хаб, прилетают сюда из третьих стран на пути домой, — говорится в сообщении организации.

Эмираты являются крайне важным транспортным хабом для россиян, отправляющихся в Европу, США, на Бали, в Таиланд, Малайзию, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланку, Занзибар, Кения и так далее. До эскалации конфликта большинство рейсов из России в ОАЭ проходили через воздушное пространство Ирана. После его закрытия авиакомпании столкнулись с необходимостью менять маршруты, Это привело к значительным изменениям в расписании: некоторые рейсы отменены (например, «Победы» и Air Arabia), у других удлинился маршрут из-за облета Ирана, в том числе у «Аэрофлота», делающего теперь остановку в Самаре для дозаправки. В целом, по сообщению АТОР, в расписании полетов наблюдается хаос: рейсы то отменяются, то снова появляются в системах бронирования.

Крупные авиаперевозчики ОАЭ по-разному реагируют на ситуацию, Так, Emirates и Etihad Airways продолжили выполнять все запланированные рейсы без изменений, а сокративший полетную программу Flydubai с 14 июня постепенно возобновляет полеты в Россию и другие страны. При этом, как и Air Arabia, ее дочерняя компания Abu Dhabi полностью отменила рейсы в Россию.

В АТОР отметили, что туроператоры оперативно решают проблемы застрявших в Эмиратах туристов: предлагают альтернативные маршруты через третьи страны, продлевают проживание в отеле по льготной цене или бесплатно размещают россиян в партнерских отелях за свой счет.

Представители ассоциации советуют туристам поддерживать связь с туроператором, позаботиться о наличии стабильного доступа в интернет, продлить туристическую страховку, запастись водой и питанием для детей.

Тем временем министерство экономики России дало рекомендации туроператорам временно отказаться от продажи туров в Иран и Израиль «до нормализации обстановки». Также Минэк посоветовал россиянам пока не посещать обе страны. Находящихся в Иране и Израиле туристов попросили быть осторожнее, в том числе при перемещениях по странам, а также следовать указаниям местных властей.

«Напоминаем, что в соответствии со статьями 10, 14 Закона N 132-ФЗ и статьей 451 Гражданского кодекса РФ в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое). При этом в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Накануне стало известно, что из Ирана в Азербайджан вывезены две группы россиян, в их числе режиссер и продюсер Федор Бондарчук и его съемочная бригада, работавших над сериалом «Трудно быть богом». Среди эвакуированных — известный актер Никита Кологривый. Позднее из Тегерана также были вывезены в Азербайджан 51 артист Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

Обострение отношений между Тегераном и Иерусалимом началось в ночь на 13 июня, когда Израиль поднял в воздух 200 истребителей и начал ракетный обстрел иранских ядерных объектов и других целей на территории страны. В рамках операции «Ам Ке-Лави» — «Народ как лев» (в англоязычной версии — Rising Lion, «Восстающий лев») были убиты глава Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами, а также девять ведущих ученых иранского ядерного проекта. Иран нанес ответные ракетные удары, результатом которых стали разрушения в жилых кварталах Тель-Авива. Обмены ударами продолжились в субботу и в ночь на воскресенье.