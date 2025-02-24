Полицейские задержали в Москве гражданина Беларуси Александра Ивуса, который разыскивается в Минске по подозрению в мошенничестве. Мужчина был задержан с помощью системы распознавания лиц.

Как выяснил RTVI, Ивус находится в розыске в Беларуси с 2014 года. По данным местного Следственного комитета, мужчина под предлогом изготовления различной мебели на протяжении нескольких месяцев собирал с клиентов деньги. Однако саму мебель либо не поставлял совсем, либо поставлял частично, но из некачественных материалов. В итоге Ивусу вменили мошенничество в особо крупном размере. Сумму ущерба тогда в белорусском СК не уточняли. Следствие предполагало, что скрывается мужчина в Минске, Минской области, или же в Оршанском районе Витебской области.

Сейчас Ивусу 50 лет. Задержали его вечером 23 февраля в Тверском районе Москвы по информации, поступившей из группы по видеомониторингу и видеоаналитике дежурной части столичного ГУ МВД. Эта структура работает с системой распознавания лиц. Мужчина сказал оперативникам, что его фамилия Ибус, однако те быстро установили, что в действительности речь идет именно об Александре Ивусе.

Мошенничество в особо крупном размере, по законам Беларуси, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. При этом срок давности привлечения к ответственности по такой статье тоже составляет 10 лет.