У людей, принадлежащих к поколению Z (зумеры), стоит поучиться умению быть самими собой. Об этом доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Рикель заявил в программе «Что за» на RTVI.

«Сошлюсь на исследование, которое мы проводили недавно. Мы как раз спрашивали старшее поколение, чему можно поучиться у зумеров. И старшее поколение сказало, по сути, вещи, от которых слеза гордости наворачивается на глаза: у зумеров надо поучиться быть собой, быть свободными, не бояться», — сказал Рикель.

По его мнению, у зумеров следует поучиться быть независимыми от того, что скажут окружающие, и «жить свою жизнь».

«Вот я нашим зумерам и не только зумерам, всем поколениям, желаю быть самими собой, и тогда они будут счастливы», — заключил Рикель.

Откуда взялись зумеры

Зумерами (поколением Z) принято называть тех, кто родился в период с конца 1990-х по начало 2010-х годов.

Американские исследователи Уильям Штраус и Нил Хоув разработали теорию поколений, согласно которой люди, родившиеся в определенный временной отрезок, обладают схожими чертами поведения, ценностями и жизненным опытом. В рамках концепции поколения сменяют друг друга каждые 15-20 лет. Сторонники теории Штрауса-Хоува по-разному определяют границы между поколениями.

Часто выделяются следующие поколения:

Молчаливое поколение — 1928-1945 годов рождения

Бумеры — 1946-1964 г.р.

Поколение X (иксеры) — 1965-1980 г.р.

Поколение Y (миллениалы) — 1981-1996 г.р.

Поколение Z (зумеры) — 1997-2012 г.р.

Поколение «Альфа» — 2013-2024 гр.

Поколение «Бета» — 2025-… г.р.

При этом авторы теории поколения исследовали именно американское общество. В других странах для описания поколений могут использоваться иные рамки.

К примеру, в России существует такая адаптация теории поколений: