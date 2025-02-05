В Москве прошел премьерный показ художественного фильма «СВОИ. Баллада о войне». Фильм основан на реальных событиях и посвящён солдатам и офицерам, павшим в боях за независимость России. Это первый художественный фильм про СВО, режиссёром которого стал непосредственный участник событий — майор Артём Артёмов. Фильм был снят на частные средства. Зрители и создатели киноленты поделились своими впечатлениями с RTVI.

Премьера «СВОИх» была запланирована в кинотеатре «Октябрь», до последнего дня её проведение было под вопросом из-за опасений, что украинские спецслужбы попытаются устроить на теракт. В итоге было принято решение проводить закрытый показ. Зрительный зал снаружи охраняла полиция, внутри проводили досмотр сотрудники безопасности. В центре фойе была организована фотозона с постером фильма, муляжами боевого оружия и снаряжения российских войск, которая пользовалась огромной популярностью.

На показ пришли депутат Госдумы Анастасия Удальцова, соратник Александра Дугина Валерий Коровин, один из лидеров лимоновцев Михаил Аксель, представители Минобороны РФ, Минкультуры, администраций ДНР, ЛНР, Запорожья. От Херсонской области был замгубернатора Владимир Боделан.

В основе сюжета картины реальная трагическая история группы разведчиков-операторов БПЛА, которые сменяют десантников недалеко от линии боевого соприкосновения на Времеевском выступе. Это время знаменитого контрнаступления ВСУ, которое было успешно остановлено российскими бойцами. В картине зафиксированы всего лишь несколько дней боевой группы командира с позывным «Москва». Несмотря на место и время событий, кино не боевик, это повествование, где каждый герой себе и местным жителям объясняет почему он здесь. На финальных титрах все зрители встали и несколько минут аплодировали.

«Я хотел рассказать правду, всё что я сам видел, ничего не выдумывая. Это рассказ о моих друзьях, которые погибли», — делился с журналистами перед премьерой майор Артёмов.

Сразу после премьеры Артёмов поехал в Запорожье, где он командует отрядом «Барс-Сармат».

«Диалоги в фильме поражают своей точностью, вообще видно, что актёры хорошо подобраны и они понимают, что и кого они играют. Видно, что они глубоко погружены в тему, умеют обращаться с оружием. Мне кино понравилось, женщины плакали, значит работа выполнена, фильм затронул душу. Кино будет полезным для нашей молодёжи», — рассказал RTVI один из зрителей, участник Второй чеченской войны Михаил.

С Михаилом согласен другой зритель Даниил:

«Фильм на удивление не плохой, скажу честно, когда шёл сюда, ожидал худшего, самодеятельности или ура-патриотизма, но ничего этого не оказалось, я был приятно удивлен. Игра актёров достойная. Когда смотришь это кино, сложно поверить, что это дебютная работа режиссера. Единственный минус картины — музыка, она очень громкая и местами просто не уместна, например в конце фильма. Трагический бой, герои что-то говорят, шепчут, а за музыкой ничего не слышно. Возможно, это ещё поправят, перед выходом на большой экран».

Тимофей Ермаков, исполнивший роль бойца с позывным «Леший», рассказал RTVI свои впечатления о картине и замысле фильма:

«Я оцениваю нашу картину в первую очередь как явление, к сожалению, уникальное. К сожалению, я говорю потому, что сейчас фильмов про СВО катастрофически мало, их не хватает. Это связано с тем, что люди, которых у нас назначили культурной элитой, либо уехали, либо молчат, что равносильно предательству страны.

Конечно, нам не хватило бюджета, на мой взгляд, чтобы сделать картину более захватывающей, например съемок боевых действий. Но задачу, которую мы ставили перед собой, мы выполнили. Картина не просто так называется «СВОИ». Речь в фильме идет про взаимоотношения бойцов c людьми на освобожденных территориях и друг с другом. Я думаю, что приблизить взаимопонимание людей России и людей на освобожденных территориях все-таки получилось.

В фильме звучит отличная фраза: «слишком долго нас предавали, все очень сложно». Для меня наш фильм о воссоединении людей, которым есть что предъявить государству, которое самоубилось в 1991 году. Воссоединение идет не бескровно. И это правда так. И картина именно об этом на самом-то деле. Как нам все это преодолеть? Как это людям преодолеть? Боевые действия рано или поздно закончатся. И закончатся наши победы. И проблемы, которые во взаимопонимании людей возникают, они должны решаться уже сейчас. К сожалению, сейчас это делается плохо», — сказал RTVI Тимофей Ермаков.