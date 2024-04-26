Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые отказываются использовать доллар в своей внешней торговле, сообщает Bloomberg. Бывший американский лидер заявил, что не допустит, чтобы другие государства проводили расчеты в национальных валютах, потому что это будет «равносильно проигрышу в революции». Депутаты Госдумы в разговоре с RTVI выразили уверенность в том, что процесс дедолларизации уже запущен и остановить его не получится.

Председатель комитета по контролю Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»)

Весьма нагло и самоуверенно! И главное — откровенно! Это и есть мировая финансовая демократия по-американски. Только тут окриком и санкциями задача не решается, как бы этого не хотелось бравым американцам. Чем сильнее они давят на мировую экономику при помощи санкций и «принуждения к доллару», тем сильнее сопротивление. Парадокс: формула Трампа в борьбе за доллар неизбежно ведет к дедолларизации мировой экономики.

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»)

На мой взгляд, советники Трампа слишком поздно спохватились, так как уже сегодня расчеты в долларах между странами значительно сократились, особенно между странами БРИКС. Все больше стран переходят на расчеты в национальных валютах или на валюты других стран, в частности, на китайские юани, российские рубли, дирхамы ОАЭ.

Доллар теряет свои позиции и перестает быть международной валютой. Поэтому, чтобы удержать свои позиции, лучше бы американским советникам начать активно работать на выстраивание торгово-экономических отношений, в том числе со странами БРИКС, и на укрепление доллара, что невозможно сделать в условиях конфронтации с другими странами. Хотя снова повторюсь, может, уже и поздно, потому что весь мир прозрел и уже никого не устраивает гегемония одного государства и одной валюты, всем нужен многополярный мир, взаимовыгодное сотрудничество и своя надежная валюта в расчетах.

И кстати, мы не должны забывать о странах Африки и Латинской Америки, которые в том числе при нашей поддержке вполне могут показать в перспективе значительный рост экономики, если, конечно, Штаты не обрушат на них свой «гнев» снова, хотя это уже сделать будет не так просто.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП)

Мы же привыкли к тому, что американцы действуют как хулиганы, нахрапом, призывают к соблюдению прав, говорят, что право, закон превыше всего, но при этом сами реализуют принцип кто сильнее, тот и прав.

Господство США сейчас в мире обеспечивается тем, что половина международного оборота внешнеэкономического оборота осуществляется на основе доллара. Поэтому они опасаются, что влияние доллара будет снижаться, соответственно, уходить в прошлое, это объективный процесс, но они, естественно, хотят оттянуть такой процесс.

Мы видим, что многие страны задумываются над тем, как уйти из долларовых расчетов. Кстати, наша страна тоже в значительной степени до введения санкций использовала доллар как валюту, обеспечивающую международный оборот. Но когда ввели санкции, мы отказались от доллара, сейчас 90% объема составляют другие валюты, в том числе рубль, юань и другие валюты, и ничего — все живет, все развивается, торговля идет.

И как раз этот пример показывает, что при отказе от доллара ничего страшного не произойдет. Естественно, американцы этого боятся, потому что доллар — это основа их влияния в мире, если из доллара уйдут страны в международных расчетах, соответственно, влияние США, гегемона, влиятельной страны будет уходить в прошлое.

Первый зампред комитета по энергетике, депутат Валерий Селезнев (ЛДПР)

Думаю, такая «дальновидная» экономическая санкционная политика может лишь ускорить процесс мировой дедолларизации. Так что, как и отмечал ранее наш президент, нам действительно все равно, с кем из американских президентов работать, они стоят друг друга в деле ускорения тотального разрушения прежнего экономического мирового порядка.

Депутат Госдумы Александр Толмачев («Единая Россия»)

Западные журналисты умудряются превращать совершенно известные и понятные факты в новостную повестку. Вот эта история с сенсацией про заявления советников Трампа тому подтверждение.

Противостояние между рядом стран БРИКС и западным миром — свершившийся факт. Оно будет только набирать обороты, и не важно, кто будет президентом Америки. Доля доллара в международных расчетах падает, и это не нравится тем, кто традиционно привык считать себя «хозяевами мира».

Я уже давно говорю, что ключевой целью России в противостоянии с США должна быть дедолларизация мировой экономики. Это рано или поздно произойдет — такова логика развития мировой истории. В наших интересах этот процесс не затягивать.

При этом нам нужно соблюсти баланс сил, а для этого — усиливать кооперацию по линии всего БРИКС, а не отдельного государства или его валюты.

Первая задача — уход от доллара в торговле нефтью, далее процесс пойдет необратимо по всей экономической номенклатуре.

В этой связи мы все ждем прорыва нашей дипломатии на арабском направлении: Москве чрезвычайно важно заручиться поддержкой монархий Персидского залива. Возможно, освобождения от доллара сможет добиться не БРИКС, а ОПЕК+. Время покажет.