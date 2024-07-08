Первый альбом группы «Кровосток» был заблокирован на территории России, сообщили исполнители в своем телеграм-канале.

«Подруги и друзья! Река Крови, наш первый альбом заблокирован в РФ по решению роскомнадзора, Господи прости. Инструменталы пока в наличии, а слова вы помните», — говорится в сообщении.

В 2015 году начальник управления ФСКН по Ярославской области обратился в прокуратуру с жалобой на концерт «Кровостока», сообщает РБК. В качестве причины обращения он указал, что тексты песен коллектива содержат «значительный объем нецензурной лексики, сленговых названий наркотиков, популяризируют немедицинское потребление психоактивных веществ, совершение противоправных действий, применение насилия».

Кировский районный суд Ярославля согласился с позицией обвинения и запретил распространение информации, размещенной на сайте группы. В ноябре того же года суд отменил решение о запрете песен группы после апелляции со стороны музыкантов.

После начала специальной военной операции участники «Кровостока» выступили с критикой действий российских Вооруженных сил. В июле 2022 года «Фонтанка» сообщила, что коллектив был добавлен в неофициальный список исполнителей, чьи выступления в России были признаны нежелательными.