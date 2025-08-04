Режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» упрекнул президента Азербайджана Ильхама Алиева за обвинения России в «оккупации» Украины и рассказал, как тот назвал своего российского коллегу Владимира Путина «начальником». Самое интересное из выпуска — в материале RTVI.

«Антироссийские нарративы» для пятого класса

Особое внимание Михалков уделил азербайджанским школьным учебникам истории. Он привел в пример пособие для пятого класса, где говорится, что «улицы Баку должны были быть залиты кровью по вине русских солдат».

Режиссер процитировал пост историка Александра Дюкова по этому поводу. Тот упоминает двух азербайджанских коллег — Керима Шукюрова и Якуба Махмудлу, которые возглавляют ведущие учебные заведения республики и «культивируют антироссийские нарративы».

«При этом <…> Махмудлу пользуется признанием в России. Мало того, в 2011 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки Республики Дагестан», — отметил Дюков.

Он утверждает, что написанные этими двумя историками школьные учебники переиздаются с «новыми обвинениями в адрес России и недопустимыми для школьного учебника эмоциональными формулировками». Михалков со своей стороны отметил, что многие из этих пособий были изданы еще в 1990-х годах, и по ним учились те, кто сейчас занимает в Азербайджане значимые посты.

«Эти люди уже воспитаны с нарративом негативного отношения к нашей стране и к нашему народу», — убежден режиссер.

В качестве доказательства своей правоты он включил фрагмент эфира на азербайджанском ТВ, где ведущий говорил, что «русская нация привыкла к господству над народами, насильственно включенными ею в свою территорию», и всегда воспринимала представителей других национальностей «как второсортные народы». Эти обвинения, по мнению Михалкова, копируют учебники истории из школ Азербайджана.

«Геноцид», «оккупация» и «прожженный фашист»

Михалков напомнил о «страшном дипломатическом скандале», который разразился после задержания членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по уголовному делу об убийствах с участием «этнической ОПГ». Он подчеркнул, что жертвами этих убийств были азербайджанцы, а сама ситуация «носит абсолютно внутренний характер для нашей страны, потому что эти люди с девяностых годов уже являются гражданами РФ».

Тем не менее, подчеркнул режиссер, Азербайджан назвал задержания «проявлением геноцида». Не меньшее возмущение у него вызвали заявления главы республики Ильхама Алиева 19 июля на Третьем Шушинском глобальном медиафоруме.

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон, который в России признан иноагентом, попросил у «лидера победившей нации» дать совет Киеву. Тот посоветовал «никогда не соглашаться на оккупацию».

«Оккупацией президент Азербайджана называет освобождение земель от бандеровских нацистов, которые уже 10 лет бомбят русское население на этих землях, которые убивают детей, стариков, женщин. Это господин Алиев называет оккупацией. К слову сказать, мне никогда не приходилось слышать, например, чтобы наш президент когда-нибудь вслух назвал оккупацией азербайджанскими властями земель Карабаха», — возмутился Михалков, напомнив об «огромном участии» России в урегулировании карабахского конфликта

По словам режиссера, принципиально важен сам позитивный настрой Алиева в отношении «абсолютно прожженного фашиста, нациста» Гордона, который как-то «провоцировал свою дочь, чтобы она сказала, что она готова убить Путина», а сам называл Россию «злой, агрессивной обезьяной с гранатой».

Михалков возмутился тому, что Алиев «прилюдно получает от провокаторов в подарок шевроны украинской армии с нацистскими символами», забыв о том, как «более 40 азербайджанцев во время Великой Отечественной войны получили звание Героя Советского Союза, воюя с нацистами».

«Я уж не говорю о том, что отец нынешнего президента Ильхама Алиева, Гейдар Алиев, был генералом КГБ в Азербайджанском СССР — то есть именно той организации, которая истребляла бандеровцев, оставшихся после Великой Отечественной войны и терроризирующих мирное население», — добавил режиссер.

Он напомнил, что по инициативе Гейдара Алиева азербайджанские студенты бесплатно учились в лучших российских вузах, как и выходцы из многих других бывших советских республик. В этом контексте Михалков отметил, что Ильхам Алиев и Гордон общались по-русски, то есть, по их логике, на «языке оккупанта», и в этом «есть какой-то кайф».

При этом автор «Бесогона» выразил уверенность в том, что этот диалог, как и другие «антироссийские нарративы» Баку, спланирован и реализован «теми, кто стоит и за Украиной, и за Азербайджаном».

«Словесный рахат-лукум» для Путина

Михалков рассказал историю о том, как стал свидетелем телефонного разговора между Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, которого азербайджанский лидер якобы называл «начальником». По его словам, это произошло «много лет назад» в Баку, куда режиссера позвали коллеги-кинематографисты.

«Случилось так, что я был приглашен президентом Азербайджана на обед. <…> Во время встречи Ильхам Гейдарович называл нашего президента “начальник”, как это водится в наших отечественных кругах», — поведал Михалков.

Он утверждает, что во время этого обеда ему самому позвонил Путин, а Алиева этот разговор «сильно как-то взволновал».

«Я попросил разрешения нашего президента передать трубку президенту Азербайджана. У меня не хватит слов описать тот восторг, ту радость, то вдохновение, с которым президент Азербайджана говорил с нашим президентом, какое количество сладкого словесного рахат-лукума услышал наш президент», — поделился Михалков.

Подводя итог своего рассказа, он выразил надежду на свойственное людям Кавказа «настоящее мужское начало», которое «зиждется на достоинстве, на верности слову, на порядочности, надежности и просто на благодарности». По словам режиссера, это начало должно возобладать даже несмотря на то, что времена изменились.