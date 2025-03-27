Ученые обнаружили в янтаре вымерших ос, которые ловили своих жертв с помощью ловушек на брюхе, напоминающих хищное растение венерину мухоловку. С ее помощью внутрь жертвы откладывались яйца, и она отпускалась, говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMC Biology.

Насекомые — наиболее распространенная и разнообразная группа животных, обитающих на планете. В настоящее время учеными описано свыше 1 млн видов насекомых, при этом количество неописанных видов в несколько раз выше и может достигать 5,5 млн, показывают оценки.

В ходе эволюции хищные насекомые приобрели множество сложных способов удержания жертвы — от хорошо приспособленных для этого передних конечностей у богомолов до образуемой ногами ловчей «корзины» у стрекоз. Однако находка, сделанная китайскими учеными из Столичного педагогического университета в Пекине, позволила не только открыть совершенно новый вид доисторических ос, но и удивиться новому способу удержания добычи, который в древности развили, а позже утратили насекомые.

В распоряжении ученых оказались сразу 16 образцов янтаря с древними осами, обнаруженные в штате Качин на севере Мьянмы. Все осы, которые оказались самками, имели в задней части брюшка специальный аппарат из трех горизонтальных «лепестков», образующих сложную конструкцию. «Ничего подобного среди насекомых не известно. Круглый брюшной аппарат, имеющий по краям щетинки, напоминает венерину мухоловку», — говорится в исследовании.

Поняв, что этот аппарат служил для захвата, ученые высказали две гипотезы его предназначения. Сначала они предположили, что с его помощью самки удерживали самцов во время спаривания. Однако, не имея в распоряжении мужских особей, они усомнились, что удерживать могли самки самцов, а не наоборот, и пришли к другому выводу. Ученые знают, что среди насекомых в наши дни есть надсемейство хризидоидеа (Chrysidoidea) — паразитоидные осы, чьи личинки живут в теле хозяина, постепенно убивая его. «Он (аппарат) мог служить для временного удерживания животного-хозяина для откладывания в него яиц», — считают авторы.

Однако морфологический анализ микрососудов задних пар крыльев показал, что найденное насекомое принадлежало к отдельному семейству, которое назвали Sirenobethylidae — в честь сирен из древнегреческой мифологии. Ученые считают, что эти осы, обитавшие 99 млн лет назад, в силу строения тела не могли подолгу преследовать своих жертв для откладки в них яиц.

Жертвами ос, скорее всего, были высокомобильные прыгающие или летающие насекомые, наподобие мух. «Нам представляется, что они ожидали с открытым аппаратом, готовые схватить потенциальную жертву, как только она активизирует реакцию захвата. Наше открытие показало, что Chrysidoidea имели более широкий диапазон паразитоидных стратегий в средний меловой период, чем они имеют в наши дни», — говорится в работе.