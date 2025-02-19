Приходы Русской православной церкви в Швеции все чаще подозревают в шпионаже. Но они продолжают действовать. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя публикации о храме в честь Казанской иконы Божией Матери в шведском городе Вестерос. Издание Politico сообщало, что небольшая деревянная церковь на лесной опушке может использоваться для наблюдения за стратегическими объектами и «в качестве прикрытия для будущих разведывательных или диверсионных операций».

«В последнее время действительно начали распространять слухи насчет того, что приходы Русской православной церкви, — это, в общем-то, рассадники шпионажа, что они как-то связаны с российскими спецслужбами и так далее. Кстати, то же самое сейчас происходит в отношении мусульманских общин», — рассказал Сергей Беляев.

Как отмечало Politico, еще в конце мая 2024 года Шведское агентство поддержки религиозных общин (SST) прекратило финансирование церкви в Вестеросе после консультации с агентством нацбезопасности страны SÄPO.

Опасения стало вызывать расположение храма «в непосредственной близости от стратегически важного аэропорта, водоочистных сооружений и передовых энергетических компаний, базирующихся в городе с населением 130 000 человек, который расположен всего в 100 километрах к западу от Стокгольма».

Так, дорога от главных ворот церкви ведет «прямо к краю аэропорта Вестероса, который обозначен резервный аэропорт, доступный круглосуточно для использования в случае военного или гражданского кризиса».

«В минуте езды от аэропорта находится водоочистное сооружение, обслуживающее Вестерос и прилегающие районы. Ближе к городу можно найти производственные мощности энергетических компаний ABB и Westinghouse», — сообщало Politico.

Между тем в 2019 году, когда начиналось строительство этой церкви, у местных властей опасений не было.

«Никто уже не вспоминает о том, что когда в Вестеросе строился храм Русской церкви, то участок, на котором он стоит, шведские же власти и предложили для строительства. Для наших приходов было бы лучше получить более удобный участок, но какой предложили, такой и взяли», — напомнил посол России.

По словам Сергея Беляева, в Швеции действуют около десяти приходов РПЦ, они объединяют примерно 1200 активных прихожан. Община в Вестеросе не очень большая, но туда приезжают на службы из других городов, в том числе из Стокгольма, где нет большого храма.

«Церковь в Вестеросе работает, с ней всё в порядке», — заключил дипломат.