Голливудский актер Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в политическом триллере «Кремлевский волшебник» по одноименному роману, утверждают многие российские СМИ и телеграм-каналы. Поводом для этих сообщений послужило интервью, которое актер дал изданию Deadline. При этом «Беспощадный пиарщик» и другие источники утверждают, что слухи о Лоу-Путине сильно преувеличены. RTVI попытался разобраться в этой истории.

Книга, по которой будут снимать фильм

В основу фильма, о котором идет речь, ляжет дебютный роман Джулиано да Эмполи «Волшебник Кремля» (Le mage du Kremlin), опубликованный на французском языке в апреле 2022 года, получивший Гран-при Французской академии, вышедший в финал Гонкуровской премии и переведенный на 30 языков.

Автор описывает, как однажды ночью встретился в Москве с загадочным Вадимом Барановым — бывшим художником, продюсером реалити-шоу и «серым кардиналом Путина». Тот рассказывает о своей юности, жизни в России 1990-х, своем вкладе в политическую карьеру «Царя» с 1999 года и опыте работы во власти.

Баранов — вымышленный персонаж, имеющий много общих черт с российским политиком Владиславом Сурковым, которого The New York Times когда-то называла одной из «самых интригующих фигур» России. Автор «Кремлевского волшебника» узнал о Суркове в процессе сбора информации для эссе «Инженеры хаоса», посвященного советникам мировых лидеров.

«Он настолько романтичен, что подтолкнул меня стать романистом», — объяснил писатель, подчеркнув, что никогда не встречался с Сурковым лично.

В романе присутствуют такие реальные персонажи как Михаил Ходорковский*, Борис Березовский (он знакомит Баранова с Путиным — тогда еще подполковником ФСБ — в офисе на Лубянке), Игорь Сечин, Гарри Каспаров*, Эдуард Лимонов, президент США Билл Клинтон.

В «Кремлевском волшебнике» описывается «хаос 1990-х», на фоне которого в российском обществе возникает запрос на стабильность. «[Русские] выросли в сельской местности и внезапно оказались в супермаркете», — говорит автор книги устами Баранова. В романе упоминаются Вторая чеченская война, президентские выборы 2000 года, гибель подлодки «Курск», захват заложников в театре на Дубровке и Оранжевая революция на Украине.

«Леденящий душу взгляд на историю путинской России», — говорилось о книге в статье британской газеты The Guardian.

Автор рецензии отмечал, что Баранов «всегда опережает события» и поэтому разочарован — его, например, отталкивает «многословная и непрактичная интеллигенция», не приспособленная к реальности, поскольку он «чувствует, что будущее за холодными и практичными людьми».

«Я готовил эту книгу как эссе. За исключением личной жизни главного героя, все факты реальны. Я встречался со многими людьми, много путешествовал по России. Это очень точная реконструкция того, чем была эта страна на протяжении последних двадцати лет. Но в основе власти, и российской власти в частности, лежат элементы парадокса, постоянного противоречия, иррациональности, которые могла передать только литература», — делился Джулиано да Эмполи на пресс-конференции перед вручением Гонкуровской премии.

Что известно о фильме

Весной 2024 года зарубежные СМИ сообщили, что режиссер Оливье Ассаяс снимает по «Кремлевскому волшебнику» политический триллер, над сценарием которого работал сам в соавторстве с писателем Эмманюэлем Каррером — автором романа «Лимонов», экранизированного Кириллом Серебренниковым. Проект продюсируют Curiosa Films и Gaumont, исполнительный вице-президент которой по международным продажам и дистрибуции Алексис Кассане представил его на Каннском кинорынке.

Журнал Variety писал, что в фильме сыграют Пол Дано, Алисия Викандер, Джуд Лоу, Том Стёрридж и Зак Галифианакис. «За страстями людей, лавирующих в опасных потоках современной политики, мы видим мощный кинематографический размах Истории в процессе становления. Это драма, это действие, это попытка осмыслить хаос, который преображает наш мир самыми странными, самыми тревожными способами», — рассказывал о проекте Ассаяс.

Логлайн фильма таков: «История начинается в России в начале 1990-х годов, после распада СССР. В новом мире, который обещает свободу и заигрывает с хаосом, молодой художник Вадим Баранов, ставший телевизионным продюсером, неожиданно становится пиарщиком перспективного сотрудника ФСБ (бывшего КГБ) Владимира Путина. Работая в самом сердце российской власти, Баранов смешивает правду с ложью, новости с пропагандой, управляя обществом как одним большим реалити-шоу. Только его любовь к притягательной и свободомыслящей Ксении может отвратить его от этой опасной игры».

Что сказал Джуд Лоу

Как следует из появившихся в мае 2024 года сообщений, Джуд Лоу изначально входил в каст. Но о том, какой будет его роль в «Кремлевском волшебнике», стало известно только сейчас.

В интервью Deadline о своей работе над образом Генриха VIII актер заявил, что позже «планирует» сыграть в фильме Ассаяса «второстепенную роль» — Путина в начале его управленческой карьеры.

«Я говорю это нерешительно, потому что еще толком не начал работать над этим. То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: “О Боже, что я сказал?”. Именно так я часто себя чувствую, когда говорю “да”. Я думал: “О Боже, как я это сделаю?” Но в любом случае, это уже мне решать», — поделился Джуд Лоу.

Он признался, что сейчас ему нравятся интересные вызовы и возможности для разработки ролей, которые «уводят от самого себя дальше, чем когда-либо прежде, будь то физически или эмоционально». «Это, кажется, стало доступнее, когда сам я стал старше», — сыронизировал актер. По его словам, в своей дальнейшей карьере он больше не готов возвращаться к подобию прежних работ и «уже пройденному материалу».

Многие СМИ расценили заявление Лоу как однозначное подтверждение того, что он сыграет Путина в «Кремлевском волшебнике». People пишет, что актер озадачен ролью, поскольку задается вопросом: «Как я это сделаю?», и сравнивает воплощение образа российского лидера на экране с «восхождением на Эверест».

The Daily News называет роль Путина, «возможно, главной» в карьере Джуда Лоу и трактует интервью актера как «ожидание непростых испытаний», связанных с этим проектом.

Кто и кого еще сыграет

По данным СМИ, главный герой «Кремлевского волшебника» будет сыгран 40-летним Полом Дано. В 2007 году он всего за четыре дня вжился в роль проповедника Илая в фильме «Нефть» и удостоился за нее высоких оценок критиков. Актер номинировался на BAFTA, «Золотой глобус» и «Эмми», но ни одну из этих наград так и не получил.

В 2016 году Дано сыграл Пьера Безухова в сериальной версии «Войны и мира», а за последнее время появился в «Побеге из тюрьмы Даннемора» (2018), «Бэтмене» (2022), «Фабельманах» Стивена Спилберга (2022), «Дурных деньгах» (2023) и ремейке «Мистера и Миссис Смит» (2024). «Человек-невидимка, недооцененная звезда Голливуда, мастер фриковатых и вполне классических драматических ролей», — писал о нем российский журнал «КиноРепортер».

36-летней шведке Алисии Викандер — обладательнице «Оскара» и премии Гильдии киноактеров США, очевидно, достанется роль возлюбленной главного героя, Ксении. В 2012 году она приезжала в Россию на съемки «Анны Карениной» (где, кстати, играл и Джуд Лоу). В 2014 году Викандер сыграла получеловека-полуведьму в фэнтези Сергея Бодрова-старшего «Седьмой сын», а в 2018 году — Лару Крофт в новом проекте по игре Tomb Raider. Актриса позиционирует себя как феминистка и активно борется за гендерное равноправие в киноиндустрии.

Кроме того, в каст «Кремлевского волшебника» вошли звезда «Рок-волны» и лучший друг Роберта Патинссона Том Стёрридж, хорошо известный российскому зрителю благодаря «Мальчишникам» актер и комик Зак Галифианакис, а также обладатель «Тони», «Эмми», «Золотого глобуса» Джеффри Райт, в 2024 году номинированный на «Оскар». Какие роли им достанутся, неизвестно.

Что пишут о будущей роли Джуда Лоу в соцсетях

Телеграм-канал «Только никому» иронизирует по поводу имени возлюбленной главного героя — Ксении. «Жаль, что не Собчак», — говорится в посте по поводу фильма. Канал «Admin.Anshlak» проиллюстрировал новость коллажем из фото российского президента и Джуда Лоу с обнаженными торсами и подписью: «Ждем первых фото Лоу в образе Путина».

«Антиглянец» называет выбор актера комплиментарным. «Какое странное сочетание», — комментирует каст автор канала «Полка с сериалами». «Уважают, твари:)))))» — оценила расклад адвокат Наталья Шатихина в своем канале «Приговорчики в строю».

«Лентач» предложил своим подписчикам угадать, кто сыграет Дмитрия Медведева. Телеграм-канал «Свежести» выражает уверенность в том, что Джуд Лоу как раз куда лучше подошел бы на роль Медведева.

«Комсомолка» цитирует шутки из Сети о том, что «Кремлевский волшебник» — это якобы «месть американцев» за вышедший в России сериал «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли президента США Джо Байдена.

Рустем Гареев в «Рассказах о смешной России» делится: «Я надеюсь, что новый фильм про Путина, в котором будет сниматься Джуд Лоу, назовут “Молодой Путин”, иначе зачем вообще это было начинать?»

Пользователи Reddit иронизируют по поводу того, что роль Путина может вызвать негативное отношение к Джуду Лоу. Некоторые пишут, что актеру после съемок потребуется дополнительная охрана и решетки на окнах, а также сотрудник для проверки еды и напитков.

Один из комментаторов допускает, что фильм понравится даже тем зрителям, которые не симпатизируют Путину, — по аналогии с «Новичком» о Дональде Трампе. Другой убежден, что «Кремлевского волшебника» ждет успех в Европе, поскольку это экранизация очень популярной книги. Есть и комментарии, авторы которых советуют Лоу сыграть Медведева, а на роль Путина взять Дэниела Крейга.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов