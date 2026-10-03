Иск Генеральной прокуратуры к Тимуру Турлову и связанным с ним компаниям зарегистрирован в Тверском районном суде Москвы, однако публичная информация о деле пока оставляет без ответа базовые вопросы. Не раскрыты конкретные требования ведомства, их основания и перечень имущества, которого они могут касаться. Версия о возможном признании ответчиков экстремистами и изъятии активов появилась в СМИ со ссылкой на источники, но в открытой судебной карточке этих требований нет.

Что известно точно

Заявление заместителя генерального прокурора поступило в Тверской районный суд 24 сентября 2026 года. Ответчиками указаны Тимур Турлов, Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., W-Empirical Holding Corp. и Аркадий Щукин. Предварительная беседа назначена на 15 октября.

На этом подтвержденная документами часть истории пока заканчивается. Судебная карточка не содержит подробного описания претензий прокуратуры. Из нее нельзя понять, какие действия ответчиков стали основанием для обращения в суд и каких решений добивается ведомство.

После появления информации об иске Freedom Holding сообщил, что не понимает его сути и корректности, а юристы изучают документы. В холдинге также заявили, что не ведут деятельность в России и не имеют там активов.

Откуда появилась версия о конфискации

Информация о возможной конфискации появилась после публикации «Коммерсанта». Газета со ссылкой на источники сообщила, что Генпрокуратура может добиваться признания Турлова и связанных с ним структур экстремистскими и обращения их имущества в доход государства. Позднее «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о требованиях в отношении имущества на сотни миллионов долларов.

В открытой карточке дела нет текста, который позволял бы проверить эти сведения. Какие активы имеются в виду, кому они принадлежат и на каком основании могут быть затронуты российским решением — из доступных материалов не следует.

Российский бизнес Freedom был продан еще в 2023 году

Freedom Holding завершил продажу 100% российских дочерних структур 27 февраля 2023 года. Покупателем выступил Максим Повалишин. Сумма сделки составила около $140 млн: $51,5 млн были выплачены деньгами, еще $88,5 млн пришлись на передачу обязательства.

После сделки российские компании получили бренд «Цифра». Freedom Holding официально сообщил о полном выходе из российского бизнеса.

Поэтому сообщения о возможном изъятии российских активов Freedom требуют ответа на простой вопрос: о каком имуществе идет речь, если группа еще в 2023 году продала российские структуры и прекратила их контролировать?

Есть и личный контекст. Тимур Турлов живет в Казахстане с 2011 года. В 2022 году он отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана. Freedom Holding связывал дальнейшее развитие группы с Алматы и Нью-Йорком.

Украинские санкции не объясняют российский иск

В октябре 2022 года Тимур Турлов и украинская структура Freedom Finance были включены в санкционный список Украины. К тому моменту Турлов уже более десяти лет жил в Казахстане: он переехал туда в 2011 году, а в 2022-м отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана.

Украинские ограничения затронули местный бизнес Freedom Finance и его клиентов. Forbes Ukraine сообщал о 12 800 заблокированных счетах на сумму около 3,5 млрд гривен. Позднее украинские регуляторы приняли решения, позволившие клиентам компании участвовать в отдельных финансовых операциях.

Для нынешнего российского дела эта история сама по себе ничего не объясняет. Украинские санкции относятся к другой юрисдикции, российский бизнес Freedom Holding был продан в 2023 году, а документов, которые связывали бы эти обстоятельства с нынешними требованиями Генпрокуратуры, в открытом доступе нет.

Иск зарегистрировали перед выборами FIDE

26 сентября 2026 года в Самарканде Тимур Турлов был избран президентом Международной шахматной федерации. Во втором туре он получил 110 голосов против 85 у Вадима Розенштейна. В первом туре Турлов набрал 96 голосов, Розенштейн — 76, Ян Хенрик Бюттнер — 20.

Иск зарегистрировали 24 сентября, выборы прошли 26 сентября, а о деле СМИ сообщили 1 октября. Официальных заявлений о связи этих событий нет.

Пока публичная картина дела остается неполной. Известны факт обращения Генпрокуратуры в суд, список ответчиков и дата предварительной беседы. Но неясно, что конкретно вменяется Тимуру Турлову, какие основания приводит ведомство и какое имущество может быть предметом требований. До публикации текста иска самые громкие версии остаются сообщениями источников, а не установленными фактами.