Информация о том, что у всех туристов по прибытии в Египет блокируют смартфоны, не прошедшие официальную регистрацию, не соответствует действительности. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее телеграм-канал Shot писал, что часть прилетевших в Египет россиян якобы лишились связи и интернета «из-за нового закона».

Корреспондент «Вестника АТОР», находящийся сейчас в Египте, сообщает, что никаких сбоев или ограничений связи у туристов нет. О «проблеме» отдыхающие узнали исключительно из соцсетей. Не сталкивались с ограничениями и те, кто использует египетскую SIM-карту при краткосрочном пребывании в стране, добавляет издание.

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что не получал жалоб по данному вопросу от туристов, находящихся в Египте. Кроме того, отсутствие проблем у своих абонентов подтвердили операторы «Мегафон» и Tele2.

«Вестник АТОР» объяснил, что речь идет о таможенной норме, которая действует в Египте с января 2025 года, а не с апреля, как утверждают СМИ. Правило касается только второго смартфона, используемого с египетской SIM-картой, и действует при нахождении в стране дольше 90 дней. Если речь о первом смартфоне и менее длительном пребывании, никаких проблем возникнуть не может.

«Российские телефоны с российскими SIM-картами в принципе не подпадают под это таможенное регулирование. По заверению египетских властей, первый телефон вообще не затрагивается, а при использовании роуминга или e-SIM (т.е. если не вставлять местную SIM-карту) никаких блокировок нет и не может быть — даже в случае двух смартфонов», — заявил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В Управлении по развитию туризма Египта подтвердили: если турист прибывает в страну с двумя смартфонами, использует египетскую SIM-карту во втором телефоне и останется более чем на 90 дней, — он обязан зарегистрировать устройство или уплатить пошлину в размере 38% от его стоимости.

«Если же они [туристы] остаются [в стране] менее 90 дней, то даже при наличии двух смартфонов никаких проблем не возникает. Пользоваться египетскими SIM-картами тоже можно свободно и без всякой оплаты, если вы в Египте менее 90 дней. При этом срок считается не как сумма нескольких поездок, а именно как продолжительность одной непрерывной поездки», — пояснили в ведомстве.

«Вестник АТОР» подчеркивает, что таможенная норма не направлена против туристов. Она была введена с целью пресечения нелегальной торговли смартфонами, которые сами египтяне ввозят из-за рубежа.

Граждане РФ вправе провести в Египте 30 дней по визе, которая оформляется в международном аэропорту по прибытии в страну за $25. До истечения этого срока турист может обратиться в территориальный отдел «Гавазата» и бесплатно продлить визу еще на 2 месяца. Таким образом, одна туристическая поездка может длиться максимум 90 дней. Для более длительного пребывания требуется повторный въезд или оформление специальной (нетуристической) визы.

По данным АТОР, россияне в среднем проводят в Египте 7-9 дней. Максимальная продолжительность продаваемых туров составляет 30 дней.

Аналогичные ограничения на смартфоны действуют в Турции. С 2024 года туда запрещено ввозить более одного телефона в заводской упаковке. На смартфоны, ввозимые для личного пользования без упаковки, эта норма не распространяется. Власти страны пояснили, что таким образом пресекают серый импорт электроники в страну для последующей перепродажи.

Так же, как в Египте, в Турции существуют ограничения на длительное использование иностранного смартфона. Местные SIM-карты могут работать в таком устройстве максимум 120 дней в году. По истечении этого лимита смартфон надо регистрировать, иначе невозможно будет пользоваться мобильной связью и интернетом, но это дорого. «Туристы могут ввозить на территорию Турции хоть два, хоть четыре своих личных мобильных телефона, если они активированные, с сим-картой и б/у. И пользоваться ими в Турции до 120 дней», — поясняют в АТОР.

24 июня Shot писал, что россиянам, отдыхающим в Египте, якобы блокируют смартфоны «из-за нового закона». По утверждению телеграм-канала, часть из них остается без связи и интернета, а некоторым приходится платить от 10 до 20 тыс. рублей за устройство.

Shot связывал эти отключения с законом, принятым «в апреле этого года», согласно которому новые смартфоны, не прошедшие официальную регистрацию, будут отключены от местных сотовых сетей в течение 90 дней. Как отмечал телеграм-канал, правила касаются и тех гаджетов, которые привезли туристы. При этом для россиян египтяне сделали исключение и разрешили провозить один телефон бесплатно, заявлял Shot.

По данным Shot, без связи остались те, кто не первый раз за год въезжает в Египет. Ограничения якобы затронули и тех, кто находится на отдыхе «буквально несколько дней». Одна из отдыхающих сообщила, что ее смартфон заблокировали через три дня после прилета в страну.