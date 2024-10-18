Сообщение южнокорейского агентства Yonhap о том, что Северная Корея прекратила использовать календарь чучхе, — «троллинг» со стороны Сеула. Об этом заявил RTVI ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.

Летоисчисление в календаре чучхе ведется с 1912 года, когда родился основатель КНДР Ким Ир Сен. Параллельно с ним в Северной Корее используется и григорианский календарь.

В статье Yonhap говорится, что Северная Корея якобы отказалась от использования календаря чучхе. Информагентство отмечает, что 10 и 11 октября глава КНДР Ким Чен Ын и МИД республики публично называли текущий год 113-м годом чучхе, но в опубликованном 12 октября заявлении сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон упоминается только 2024 год. Кроме того, главная газета КНДР «Родон Синмун» с 13 октября начала указывать даты по григорианскому календарю.

Представитель южнокорейского Министерства по вопросам объединения заявил Yonhap, что изменения могут быть связаны с усилиями Ким Чен Ына «по созданию собственного независимого культа личности, который проявляется с начала этого года». По мнению собеседника агентства, отказ от этого календаря будет постепенным.

Ким заявил RTVI, что эта гипотеза — «какие-то инсинуации со стороны Южной Кореи, которые она все время пытается создать».

«Не знаю, с чего в Yonhap взяли, что в КНДР от этого календаря отказались. Везде, в разных документах, на разных сайтах, он присутствует. Просто нужно потроллить, обвинить северокорейцев в чем-то. Южной Корее очень хочется, чтобы Ким Чен Ын создал свой собственный культ и так далее», — убежден кореист.

Ким считает, что лидер КНДР не испытывает никакого интереса к смене летоисчисления, поскольку это не имеет практического смысла, ведь «ему и так нормально живется».

«А вся эта информация по поводу отмены календаря — просто неумная попытка демонизировать лидера Северной Кореи, чтобы думали, что там есть его культ. Но культа нет, есть уважение и обожание, потому что человек сумел создать ядерную державу с мощным военно-промышленным комплексом», — сказал Ким.

По его словам, СМИ продвигают стереотип о том, что в КНДР повсюду развешивают портреты Ким Чен Ына, тогда как в реальности это запрещено, причем им же самим. Запрет не касается особых случаев — как, например, визит в страну президента России Владимира Путина.