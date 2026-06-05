Венгрия сняла вето на выделение €6,6 млрд из Европейского фонда мира на укрепление обороны Украины, сообщает издание Népszava со ссылкой на осведомленные источники. Это была последняя из блокировок, введенных прежним правительством Виктора Орбана по вопросам финансирования Киева.

Решение об использовании средств фонда уже принято на уровне постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, пишет газета. Далее Европейская служба внешних связей, в ведении которой находится фонд, подготовит законопроект, который должен быть одобрен всеми государствами-членами ЕС.

Официально о снятии вето пока не сообщалось, хотя еще 1 июня об отмене блокировки правительством Петера Мадьяра написал портал Politico. По его данным, о решении Будапешта объявил постпред Венгрии в Комитете по политике и безопасности ЕС.

Портал узнал об этом от одного из европейских чиновников, который в этот день лично присутствовал в комитете. В публикации говорилось, что факт принятия решения о снятии вето подтвердили еще пятеро дипломатов Евросоюза.

4 июня представитель Еврокомиссии Анита Хиппер в комментарии «Европейской правде» сообщила, что пока не может подтвердить разблокировку средств.

«Мы ведем много дискуссий по поводу Европейского фонда мира, и они пока продолжаются. <…> Так что это вопрос дипломатии, без дальнейших комментариев на данном этапе», — сказала она украинскому изданию.

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что деньги, полученные от фонда, пойдут на расширение системы противовоздушной обороны, приобретенной у США.

Ранее на этой неделе Мадьяр объявил, что с правительством Украины достигнуто соглашение по правам венгерского меньшинства в Закарпатье. После этого Венгрия официально сняла вето на продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В апреле Будапешт снял вето с кредита Украине на €90 млрд.