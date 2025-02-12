Иран стал чаще интересовать российских туристов, хотя по популярности уступает странам СНГ. Об этом RTVI рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян. Он добавил, что Турция и Египет остаются одними из самых популярных направлений, но цены на отдых в этих странах разнятся из-за логистики.

«Если говорить про Иран, то ситуация, в принципе, скорее положительная, потому что действительно у россиян есть интерес к непляжным направлениям. Но в первую очередь я бы отметил, наверное, сначала СНГ, уже потом — Иран», — сказал Мурадян.

Если же взять данные по другому экзотическому для россиян направлению, а именно Северной Корее, то говорить о какой-либо популярности здесь пока не приходится, потому что «операторы практически не продают туры» в республику, отметил он.

«Всего туда съездило порядка 1,5 тыс. человек на конец [2024] года. Эта цифра несопоставима с 6 млн в Турции и 2 млн в Эмиратах. Интерес наверняка высокий, просто само предложение крайне ограниченное. Это связано с особенностями управления», — уточнил эксперт.

О «старте сезона» в Турции

Мурадян уточнил, что российские туроператоры сейчас не фиксируют «существенного подорожания Турции», любые жалобы по этому поводу выглядит «странно».

«В Турции наступает сезон и, конечно, цена растет. Все в рамках стандартных подорожаний от 5% до 15%, и все это очень субъективно с точки зрения конкретного объекта размещения. Где-то, может быть, наблюдается даже отрицательный ценовой диапазон по сравнению с прошлым годом. Мы не видим подорожания логистики, которая по ряду направлений до 50% составляет от стоимости путешествия. И рублевая стоимость путешествий продолжает снижаться», — сказал он.

Если говорить только о Турции, то самые популярные курортные точки в республике «поднимают цены от 10% до 15%», отметил Мурадян. Это связано с себестоимостью гостиничных услуг, пояснил эксперт, так как турецкая лира «не переходит никак к фазе укрепления», в связи с чем владельцы гостиниц и отелей вынуждены компенсировать свои издержки.

«Но если сейчас сравнивать в рублях, то подорожания практически уже не видно за счет того, что рубль стремится к отметке 93, периодически — 92 [рубля за один доллар], а россияне все-таки смотрят цены в рублях. Поэтому я бы подождал и посмотрел, когда завершится фаза укрепления рубля, и тогда будет более корректно делать выводы», — сказал собеседник RTVI.

Кроме того, добавил Мурадян, некоторые россияне сравнивают нынешние цены на отдых в Турции с теми, которые были в 2018-2019 годах.

«В этом плане Турция, конечно, в три раза подорожала. Но это абсолютно не значит, что она подорожала по сравнению с 2022 годом, например. Она, наоборот, подешевела — тогда логистика была еще дороже», — подчеркнул эксперт.

О направлениях, где фиксируется снижение цен

Мурадян уточнил, что говорить о падении стоимости отдыха говорить сейчас не приходится, потому что «противоречит глобальной экономической ситуации». Однако, продолжил он, есть направления, где цены могут на некоторое время опуститься из-за «межсезонности».

«На лето снизятся Эмираты, Мальдивы, но это сезонные ценовые колебания. Если сравнивать с прошлым годом — цена будет примерно в том же диапазоне. Глобально фиксирование снижения цены по туристическим направлениям можно, наверное, отметить в Египте, потому что там логистика чуть дешевеет — на 10—15%. Это существенно влияет на стоимость итогового тура», — уточнил Мурадян.

Кроме того, время от времени туроператоры «периодически выбрасывают некие горящие предложения», когда путевку можно купить «по очень заманчивым ценам», рассказал собеседник RTVI.

«Например, появлялся Египет по 100 тыс. рублей на двоих, но такая же история на самом деле и с Турцией надвигается. Поэтому глобально везде мы наблюдаем или старт сезона, как в Турции, или уже подготовку к так называемой межсезонной фазе — это Мальдивы, Таиланд, Эмираты», — заключил Мурадян.