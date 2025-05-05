В Москве на второй короткой рабочей неделе в мае будет облачная погода с прояснениями, местами с небольшим дождем, а в некоторых районах Подмосковья — со слабыми ночными заморозками и небольшим снегом. Улучшение погоды ожидается к концу недели, рассказал RTVI синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В понедельник, 5 мая, местами пройдет небольшой дождь. В столице будет ощущаться порывистый ветер северо-западного, западного направления с порывами до 10-15 м/с.

Предстоящей ночью местами на западе, северо-западе и севере Московской области воздух при прояснениях может снизиться до нуля градусов, в связи с чем не исключены слабые заморозки.

«Притом, что ожидаются осадки, может быть, где-то в этих же районах пройдет и небольшой снежок, но это не тот снег, который мы крайний раз наблюдали, он быстро растает с восходом солнца. В Москве ночная температура +2… +4, так что здесь без без заморозков. В ночь на среду уже теплее, +3… +5, и высокая температура в ночь на четверг, +1… + 6», — рассказал Ильин.

Во вторник, 6 мая, обойдется без осадков, сообщил синоптик. В этот день ожидается плотный ветер до 5-10 м/с, но без порывов. В среду, 7 мая, прогнозируются небольшие дожди и ветер до 4-9 м/с.

«То есть и облака будут, и солнце будет иногда выглядывать. Температура воздуха сегодня +14…+16, завтра и в среду от +11 до +14 градусов воздух будет прогреваться», — сказал Ильин.

В первые дни длинных выходных, 8 и 9 мая, также ожидается преобладание облачной погоды. В четверг, 8 мая, осадков не будет, днем воздух прогреется до +8…+13 градусов. Ветер будет дуть с запада и стихнет до 2-7 м/с, что, по словам Ильина, «неплохо отразится на общих ощущениях».

«В ночь на 9 мая снова появляется возможность заморозков на западе, северо-западе и севере Московской области. Температура ночью будет опускаться до нуля, местами может подморозить до -1 градуса, но это будет минимальная температура, это не всю ночь», — пояснил собеседник RTVI.

В День Победы 9 мая в столице будет с утра малооблачно и ясно. Температура с восходом солнца начнет быстро подниматься, но к полудню облаков будет становиться все больше, и во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь.

«По Москве 9 мая в утренние часы от +2 до +5 градусов, часам к 10-11 воздух уже прогреется до +6…+8 градусов, и максимальная температура в разгар дня ожидается +10… +12. В первой половине дня будет без осадков, так что ждем вполне благоприятной погоды для проведения как официальных, так и неофициальных мероприятий», — сказал Ильин.

Он добавил, что атмосферное давление будет постепенно расти, и это подтверждает улучшение погоды к концу недели. Если сегодня давление в Москве составляет 740 мм ртутного столба, то 9 мая будет около 750 мм.