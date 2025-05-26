Президент Франции Эмманюэль Макрон получил «пощечину» от своей жены Брижит по прилете во Вьетнам в рамках турне по Юго-Восточной Азии. Инцидент произошел вечером 25 мая после прибытия президентского самолета в аэропорт Ханоя и попал на камеры агентства Associated Press.

На кадрах видно, что после открытия двери самолета Брижит Макрон двумя руками резко отталкивает лицо супруга. Саму ее в этот момент полностью не видно. Президент Франции после случившегося выглядел удивленным, но затем быстро повернулся и приветственно помахал рукой в открытую дверь лайнера.

Во время спуска по трапу Макрон согнул руку в локте, предлагая жене помощь, но она ее не приняла и спустилась самостоятельно.

Сначала Елисейский дворец отрицал подлинность видео, предположив, что ролик сгенерирован искусственным интеллектом, передает RMC. После того, как несколько СМИ, включая Agence France-Presse, подтвердили, что видео настоящее, окружение Макрона изменило свою позицию, назвав случившееся «легкой ссорой», отмечает RTL.

Близкий друг Макрона пояснил BFMTV, что пара просто «препиралась».

«Это был момент, когда президент и его супруга снимали напряжение в последний раз перед началом турне и дурачились. Это момент соучастия. Этого недостаточно, чтобы дать сторонникам теории заговора пищу для размышлений», — сказал источник телеканала.

В июне 2021 года Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром и встречи с местными жителями. Мужчина в толпе, с которым разговаривал президент Франции, ударил его по лицу.

В суде напавший ― 28-летний Дамьен Тарель — заявил, что его поступок не был преднамеренным. В то же время он признался, что за несколько дней до визита Макрона планировал запустить в него яйцом или кремовым тортом. По словам мужчины, Макрон «очень точно олицетворяет упадок» Франции. Тареля приговорили к 18 месяцам тюремного заключения, из них 14 — условно. Он вышел на свободу в сентябре того же года.