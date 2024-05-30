Урожай зерновых и зернобобовых культур в 2024 году может оказаться минимальным за пять лет, рассказали RTVI в Российском зерновом союзе. Причиной стали аномальные погодные условия минувшей весны. Однако в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) уверены, что это не может отразиться на ценах на хлеб для конечных потребителей.

Из-за майских заморозков и засухи в России прогнозируют снижение урожая зерновых культур. Центробанк в отчете о состоянии региональной экономики за май отмечает, что в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях, где из-за заморозков в начале мая был введен режим ЧС, погибло около 5% посевов. Прогноз урожая по пшенице, сахарной свекле и подсолнечнику снизили на 10-15%.

«Ожидается сокращение валовых сборов пострадавших культур из-за снижения урожайности, что может сказаться на стоимости продукции растениеводства», — говорится в докладе ЦБ.

Однако на ценах на хлеб для конечных потребителей возможное подорожание зерна не скажется, уверены в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). По словам президента РОСПиК Юрия Кацнельсона, цена зерна в себестоимости хлеба составляет около 3%.

“Поэтому изменения цены на зерно даже на 20% — это очень незначительно. Кроме того, для того, чтобы обеспечить российских производителей хлебобулочных изделий мукой, нужно 18-20 млн тонн зерна, не больше. У нас и при нынешних условиях производство зерна с лихвой эту цифру покрывает”, — заключил он.

Что будет с урожаем зерна в России

“По зерновым и зернобобовым урожайность будет на минимальном за последние пять лет уровне — порядка 26 ц/га. В этом случае у нас валовой сбор составит порядка 130 млн тонн, это на 14,9 млн тонн меньше, чем в прошлом сезоне. Мы ставим такой минимальный прогноз”, — рассказала RTVI директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина.

По предварительным оценкам, от заморозков в мае пострадало около 0,8-1 млн га посевов. По словам Тюриной, посевная площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами сократится на 2% по отношению к плановым показателям, а под пшеницей — на 3,5%. Тем не менее суммарная посевная площадь под пшеницей будет больше, чем в прошлом сезоне, на 4,8%. Валовой сбор пшеницы составит 85,3 млн тонн — почти на 6 млн тонн меньше, чем в прошлом сезоне, уточнила аналитик.

Тюрина добавила, что на внутрироссийские цены на пшеницу не будут расти так сильно, как за рубежом. В Европе только за последнюю неделю, по данным Российского зернового союза, цены на зерновые выросли на 9%, а в России — на 5%. Цены внутри страны сдерживает дисконт, предоставляемый отечественным покупателям, объяснила Тюрина.

Аграрии также прогнозируют снижение урожая зерновых. Гендиректор агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко рассказал RTVI, что, по предварительным оценкам, холдинг ожидает снижение урожайности на 10%.

“Согласно базовым законам растениеводства, погодные условия влияют на развитие растений пролонгировано и разносторонне. Поэтому давать точную оценку объему пострадавших растений, определять биологическую урожайность и давать прогнозы валового сбора пока преждевременно. В целом, все сельхозкультуры так или иначе столкнутся с последствиями сложившихся климатических условий”, — считает он.

При этом в агрохолдинге пытаются нивелировать последствия засух и заморозков в том числе за счет пересева. “В наших хозяйствах произвели повторный сев подсолнечника на площади 1,5 тыс. га”, — сказал он.

Некоторые аграрии не прогнозируют у себя снижения урожая. Владелец и гендиректор агрохолдинга ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская в разговоре с RTVI, что в прошлом году из-за непогоды холдинг потерял 250 млн руб., а в 2024 году посевы практически не пострадали.

“На нашем предприятии никакой чрезвычайной ситуации нет, и цены на нашу продукцию, как растениеводства, так и животноводства, от природных катаклизмов зависеть не будут. Однако, если о чрезвычайной ситуации начались разговоры, полагаю, государство вправе использовать собственные рычаги, если чувствует, что в стране не выполняется план”, — сказала она.

В 2024 году Минсельхоз ожидал урожай зерновых на уровне 132 млн тонн, то есть на 12,9 млн тонн меньше, чем годом ранее. Об этом говорилось в проекте Национального доклада ведомства о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам 2023 года. В конце мая Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в четвертый раз за месяц снизил прогнозы по сбору зерновых в России до 129,5 млн тонн из-за потерь от заморозков и засух, сообщал “Интерфакс”.