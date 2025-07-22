Шесть российских школьников стали призерами 66-й Международной математической олимпиады в Австралии (IМO — International Mathematical Olympiad), крупнейшего и одного из самых престижных интеллектуальных турниров для старшеклассников. Пятеро из них получили золотые медали. RTVI поговорил с одним из победителей, 18-летним Василием Патрушевым из Владивостока, об успехе и планах на будущее.

Почему ты заинтересовался математикой? Кто стал вдохновением и кто помогал на пути?

Математикой я начал заниматься очень рано, и уже в первом классе нам с мамой стало понятно, что у меня есть способности.

Мне всегда нравилось заниматься математикой, хотя я не могу точно сказать, почему. Конечно, в первую очередь хочется поблагодарить всех моих учителей, а также мою маму — благодаря их поддержке получилось достичь многого.

Расскажи, как ты готовился к Международной олимпиаде? Что помогло добиться такого успеха?

В первую очередь занимался на сборах для подготовки к IMO, а также занимался сам и онлайн — с Василием Антоновичем Короленковым (исследователь международной лаборатории в НИУ ВШЭ, преподаватель математики в Олимпиадных школах МФТИ) и Ильей Анатольевичем Ивановым-Погодаевым (научный сотрудник кафедры высшей математики МФТИ). Все эти занятия и помогли мне добиться такого результата.

Это не первое твое призовое место в подобных олимпиадах. Расскажи, когда ты начал участвовать в таких олимпиадах? Чем они отличаются, например, от Всероссийской олимпиады школьников?

Я начал участвовать в олимпиадах такого уровня, когда попал в российскую команду на Китайскую математическую олимпиаду по результату отбора. С тех по поучаствовал в Румынской олимпиаде и в Международной олимпиаде.

Эти олимпиады отличаются от Всероссийской несколькими особенностями:

1) в каждый день не четыре задачи, а три;

2) дают не пять часов времени, а 4,5;

3) задачи в основном сложнее, обычно не хватает одной ключевой идеи, иногда приходится вдаваться в подробности, чтобы полностью решить.

Что самое сложное в таких олимпиадах — это непосредственно математические задачи или, например, волнение? Как удается справиться с нервным напряжением?

Основная сложность — это, конечно, задачи, но и психологический фактор играет свою роль, хотя и не в такой степени.

Мне стало несложно справляться с волнением: для того, чтобы хорошо выступить, нужно в первую очередь поверить в то, что сможешь решить задачи. А если есть необходимые навыки, то скорее всего всё получится.

Какие у тебя планы на будущее?

Я собираюсь поступить в МФТИ (скорее всего) и заниматься научной математикой — мне сейчас интересна именно наука, а не прикладные задачи, хотя в будущем, возможно, мое мнение изменится. Хочется связать жизнь с наукой, наверное.