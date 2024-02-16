В посольстве США в Москве прокомментировали известие о смерти Алексея Навального. В дипмиссии сообщили RTVI, что будут дожидаться итогов расследования, при этом за выяснением всех обстоятельств смерти российского оппозиционера «мир будет наблюдать».

«Мир скорбит в связи с известием о кончине Алексея Навального в связи с тем, что он олицетворял для российского народа и что его смерть означает для будущего России. Наши сердца с его семьей, друзьями и сторонниками. От имени народа Соединенных Штатов мы выражаем наши самые искренние соболезнования каждому из них и всему народу России», — говорится в сообщении посольства США.

Там заявили, что «для многих россиян Алексей Навальный был сильным голосом, который смело выступал против разъедающей коррупции и олицетворял надежду на политические перемены», а также «был символом идеи о том, что жизнь в России может стать лучше».

«Российская конституция обещает российскому народу свободу слова. Однако господин Навальный подвергался преследованиям, отравлению, тюремному заключению, пыткам и умер за то, что, по его мнению, он должен был сказать российскому народу и миру. Мировому сообществу тяжело видеть жестокое обращение с ним и его смерть. Но это явное свидетельство того, в каком мрачном и пугающем направлении Кремль ведет свой народ», — считают в дипмиссии.

В посольстве США также дали понять, что официальные выводы сделают позже. «Мы будем терпеливы, пока власти будут проливать свет на факты, но будьте уверены, что мир наблюдает», — заключили в американской дипмиссии.

При этом в посольстве не уточнили, какими могут быть «разрушительные последствия для России», если Навальный умрет в тюрьме, о которых президент США Джо Байден в июне 2021 года говорил лично Владимиру Путину во время встречи в Женеве. По итогам саммита на пресс-конференции американский лидер поделился с журналистами некоторыми подробностями конфиденциальной беседы с российским коллегой, однако не пояснил, о каких последствиях может идти речь.

После того, как днем 16 февраля стало известно о смерти Алексея Навального в исправительной колонии «Полярный волк», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «ФСИН занимается всеми проверками, выяснением» обстоятельств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала реакцию лидеров стран НАТО «саморазоблачительной». «Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», — написала она в своем телеграм-канале.