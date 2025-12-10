В ДНР при получении взятки задержали первого замглавы администрации городского округа Снежное, сообщил глава региона Денис Пушилин. В сообщении регионального МВД должность задержанного указывают как «врио главы администрации г.о. Снежное». Предварительно, речь идет о Василе Шергелашвили, пишет Mash на Донбассе.

Главой Снежного является Сергей Ермаков. В его телеграм-канале есть множество публикаций о мероприятиях с участием Васила Шергелашвили, в которых тот представлен как первый заместитель главы администрации городского округа.

Пушилин и МВД региона имени задержанного не называют. В сообщении правоохранителей сказано, что сотрудники антикоррупционного управления выявили несколько фактов получения этим чиновником взяток на сумму более 2 млн рублей от представителя коммерческой организации, которой доставались госконтракты по восстановлению инфраструктуры Снежного.

Это происходило в рамках организованной чиновником масштабной коррупционной схемы, по которой он получал откаты в размере 10% от суммы госконтрактов, сказано в релизе ведомства.

Во вторник, 9 декабря, чиновника задержали с поличным при получении очередного конверта. Как заявили в полиции, его действия подпадают под уголовную статью о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Материалы переданы в управление Следственного комитета по ДНР.

Сотрудники полиции и следствия совместно проводят оперативные мероприятия с целью установить все возможные преступные эпизоды с участием задержанного, а также выявить возможных сообщников.

Пушилин в своем телеграм-канале поблагодарил силовиков «за бдительность, принципиальность и профессионализм» и выразил уверенность, что «в кратчайшие сроки» будет проведено расследование, за которым последуют «принципиальные решения».

Глава ДНР предупредил, что местные власти и правоохранители продолжат «последовательно контролировать чистоту кадрового состава».