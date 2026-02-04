Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении информационных технологий в амбулаторных медицинских организациях государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга. Об этом Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Соглашение предусматривает внедрение в поликлиниках Санкт-Петербурга регионального сегмента единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС). Жителям города станет удобнее записываться к врачу и на исследования онлайн, а также просматривать электронные медицинские карты с результатами анализов, протоколами осмотров и медицинскими справками.

Медицинские работники получат доступ к электронной регистратуре, централизованному лабораторному сервису, сервисам инструментальной диагностики и телемедицинским консультациям. В поликлиниках также будет внедрена система поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта.

Реализация соглашения пройдет в три этапа: подготовительный этап с оснащением поликлиник оборудованием и унификацией процессов, этап внедрения и интеграции с региональными системами и пилотное тестирование, а также этап эксплуатации, когда все амбулаторные медицинские организации будут работать в единой цифровой среде.

Собянин отметил, что совместное развитие цифровых систем полезно жителям обоих городов. Беглов в свою очередь подчеркнул, что такое сотрудничество направлено на выполнение поручения главы государства по национальному проекту здравоохранения.

Ожидается, что внедрение ЕМИАС повысит качество медицинской помощи населению Санкт-Петербурга.