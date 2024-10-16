После публикации материала RTVI о том, что в некоторых модельных агентствах на клиентов “вешают” кредиты, в редакцию обратился еще один пострадавший. Он рассказал, что подписал договор с Golden Label Agency в марте этого года и теперь должен банку почти 224 тысячи рублей.

В начале октября RTVI выпустил материал, в котором рассказал о деятельности нескольких модельных агентств, принуждающих своих клиентов подписывать кредитные договоры. Речь идет о компаниях Eden Talent Agency (ETA) и Golden Label Agency, зарегистрированных на трех разных предпринимателей — ИП Каличава Мурман Нодарович, ИП Батырова Гулзина Музаффаровна и ИП Мухин Никита Андреевич. Свои истории RTVI рассказали более 20 молодых людей из разных городов — Краснодара, Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону и Калининграда.

Вечером 21 марта 19-летний Максим Гоцев увидел в телеграм-канале «Кастинги Москва» пост о том, что компания Golden Label Agency ищет для съемок с блогерами и звездами молодых людей. «Так как у меня давно была мечта стать моделью, я подал заявку и в тот же день меня записали на кастинг на 22 марта по адресу ул. Сущевский вал, д.49, стр.2», — рассказал RTVI пострадавший.

В указанное время он подошел к бизнес-центру, оформил по паспорту временный пропуск и поднялся на второй этаж — там располагался офис модельного агентства. «В помещении я увидел человек 6-7. Там были и молодые девушки и парни, а еще мамы с детьми», — рассказал Гоцев. По его словам, там же в очереди он заполнил анкету, где указал свои параметры и социальные сети. Затем Гоцева сфотографировали и предложили сотрудничество.

«Спросили, есть ли у меня час времени. Я сказал, что, конечно, есть. Стал ждать, а потом меня пригласил на разговор кастинг-директор. Он представился Кириллом и стал рассказывать о том, что их модельное агентство приехало из-за границы, что они открывают филиалы в Москве и других городах. <..> Сказал, что к нему на днях приходила его модель, у которой заработок 300 тысяч, а еще сказал, что за час съемки в их агентстве можно получить более 7 тысяч рублей», — рассказал Гоцев.

По словам Гоцева, кастинг-директор «указал на пункт 1.1 в договоре, где было прописано, что агентство обязано предоставлять работу» и заверил, что «в противном случае модель сможет подать в суд». Затем он добавил, что кандидату «нужно оплатить работу фотографа, курсы и расходники», уточнив, что эту сумму можно выплачивать с гонорара.

«Я ознакомился с образцом договора и под действием адреналина какого-то согласился и все подписал. Обучение по договору стоило 120 тысяч рублей. <…> Помимо обучения, там еще были такие позиции, как взрослый полис, стоимостью около трех тысяч, пуш-СМС, стоимостью около семи тысяч. И страховка, стоимостью в 30 тысяч рублей. Таких денег у меня, конечно, не было, но кастинг-менеджер сфотографировал мой паспорт и взял на меня кредит в размере 165 тысяч [с учетом банковской процентной ставки итоговая сумма долга возросла до 224 тысяч рублей — прим.ред.]. <…> Дома я стал перечитывать договор и понял, что я читал его образец, а подписывал совершенно другой, в котором ничего из обещанного не было», — рассказал Гоцев. По его словам, «в подписанном договоре написано, что после съемки в четырех образах предоплата в 120 тысяч становится невозвратной, а они сразу же и провели эту съемку».

После подписания договора Гоцеву выдали расписание «по фотопозированию и проходке» и пригласили на ближайшее занятие, но он больше туда не пошел. «Я ни разу не появился и мне ни разу никто не писал и ничего не спросил», — говорит Гоцев. 1 апреля 2024 года пострадавший обратился к адвокатам и вместе с ними подал исковое заявление в суд (есть в распоряжении RTVI).

Ответчиком выступает ИП Мурман Каличава, на которого зарегистрирована компания Golden Label Agency. Его владелец — 58-летний гражданин Украины, зарегистрировавший ИП в Москве в августе 2022 года. Среди основных видов его экономической деятельности указаны «торговля табачными изделиями, цветами и кормами для домашних животных», а также «деятельность в области фотографии, производства кинофильмов и работа по подбору персонала». Сейчас Каличава фигурирует еще в нескольких судебных делах.

Юрист говорила, что реально выиграть и к сентябрю могу рассчитывать на компенсацию, рассказал Гоцев. Но 22 августа суд отказал в удовлетворении иска, поскольку «не установил нарушений прав истца со стороны ответчика в связи с исполнением им договорных обязательств». “3 сентября подали апелляционную жалобу, до сих пор ждем», — сказал Гоцев.