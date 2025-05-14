Бывший солдат срочной службы Александр Эрлих, протаранивший КамАЗом штурмовик Су-25СМЗ на крымском аэродроме в 2023 году, обжаловал взыскание с него ущерба в размере 10 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Инцидент произошел вечером 7 августа 2023 года на военном аэродроме под Симферополем. Согласно материалам дела, Эрлих сел за руль военной транспортной машины КамАЗ-5350, не имея прав и опыта вождения, и на высокой скорости врезался в штурмовик Су-25СМЗ, который буксировали на жесткой сцепке автомобилем «Урал».

В результате ДТП самолет получил повреждения, не позволяющие использовать его в дальнейшем. Из-за отсутствия резервных бортов данного типа войсковая часть на длительное время лишилась возможности «выполнять боевые задачи». Минобороны получило ущерб в размере около 387 млн рублей.

Крымский гарнизонный военный суд признал Эрлиха виновным в уничтожении или повреждении по неосторожности предметов военной техники, повлекшем тяжкие последствия (ч. 1 ст. 347 УК). Солдат получил год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Также суд частично удовлетворил иск Минобороны, постановив взыскать с Эрлиха 10 млн рублей вместо 386 млн рублей.

Представитель Минобороны обжаловал решение в Южном окружном военном суде, потребовав удовлетворить иск в полном объеме. Обвиняемый, в свою очередь, просил снизить размер взыскиваемого ущерба до 300 тыс. рублей. Эрлих указал, что у него ухудшилось здоровье и нет специальности, а судимость мешает устроиться на работу. Также фигурант и его представители утверждали, что ответственность за ДТП должны нести воинская часть, штатный водитель «Урала» и командир подразделения, в котором тот служил.

Судебная коллегия постановила, что приговор является законным, обоснованным и справедливым, отмечает «Коммерсант». Суд также не нашел оснований привлекать к делу других лиц. Эрлих и представитель Минобороны обратились со своими требованиями в кассационный военный суд в Новосибирске. Дата разбирательства еще не назначена.