Русский рок — это «искусственный конструкт», заявила солистка группы «Мельница» Наталья О’Шей (Хелависа) в интервью программе «Легенда» на RTVI.

На вопрос, существует ли русский рок, О’Шей ответила: «На мой взгляд, нет. Я считаю, что это некий искусственный конструкт».

«Есть просто рок. Есть бардовская музыка с добавленными к ней жужжащими гитарами и ритм-секцией — это тот тип русской музыки, которую я не слушаю. А есть просто некая авторская современная музыка», — пояснила певица.

Она сказала, что не поддерживает мнение, что рок — это музыка протеста.

«Для меня, в первую очередь, рок — это чисто музыкальная составляющая. Это можно поверить алгеброй гармонию, можно прямо расписать, какие ритмические ходы, какие гармонические ходы составляют музыку, относящуюся к жанру рок. И она может быть абсолютно безобидная по тексту. Она может быть вообще сказочная, мифологическая», — отметила О’Шей.

Она также рассказала, почему не считает рокером лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*.

«Я не слышу в песнях Макаревича* тех битов, которые заставляли бы сжиматься диафрагму и предсердие, которые должны быть в настоящем роке, когда ты даже не обращаешь внимание на текст, но тебе хочется двигаться, качаться под это дело. Таких песен в творчестве группы «Машина времени» ничтожно мало», — сказала О’Шей.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов