За территорией Рязанской ГРЭС произошло возгорание сухой растительности, сообщили RTVI в пресс-службе ПАО «ОГК-2». Так компания прокомментировала сообщения телеграм-каналов о взрыве и возгорании на гидроэлектростанции.

«Рязанская ГРЭС работает в штатном режиме. В ряде телеграм-каналов и социальных сетей распространяются видеокадры с последствиями возгорания сухой растительности за территорией электростанции, что произошло сутками ранее — 27 августа», — заявили RTVI в пресс-службе ПАО «ОГК-2».

Ранее в Сети распространилось видео, на котором запечатлено задымление на фоне Рязанской ГРЭС.

Портал «РЗН. Инфо» со ссылкой на очевидцев передает, что в районе ГРЭС был слышен «хлопок». «Осторожно, новости» со ссылкой на местные паблики пишет, что перед появлением дыма прозвучал “звук взрыва”.

В ГУ МЧС по Рязанской области агентству РИА Новости заявили, что «никакого возгорания сейчас там нет». Вызовов по этому поводу в ведомство не поступало, передает 62ИНФО.

«Новость фейковая, фотография старая. <…> Все выяснили», — сообщили в МЧС.

В ПАО «ОГК-2» RTVI не стали комментировать заявление МЧС.

Попавшее на видео возгорание произошло на территории бывшего рыбхоза, уточнили ТАСС в правительстве Рязанской области со ссылкой на директора Рязанской ГРЭС Эдуарда Сурнина.

«Там проводили какие-то работы с открытым огнем, начался пал травы. Из-за ракурса съемки создается впечатление, что что-то горит на территории ГРЭС, но это не так. На ГРЭС только пар», — заявил он.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источник пишет, что видео с задымлением было снято во вторник, 27 августа, когда рядом с ГРЭС горела сухая трава.

Источник «РЗН. Инфо» в силовых структурах сообщил, что пожара на Рязанской ГРЭС не было. По его утверждению, после ремонта один из энергоблоков не запустился, «поэтому повалил пар».

«Никаких взрывов не было, пострадавших и повреждений нет. Предприятие работает в штатном режиме», — приводит портал слова собеседника.

Источник «МК в Рязани» отмечает, что на видео запечатлен не дым, а пар. Причиной его возникновения собеседник назвал «особенности техпроцесса при перезапуске котла».